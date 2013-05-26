Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эдуардо - статистика

Завершил карьеру
24 октября 1988 (37)
#8 | Полузащитник
183 см | 76 кг
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Таврия
19
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Заря
3 : 0
26.05.2013
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Таврия
3 : 2
19.05.2013
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Шахтер
5 : 0
11.05.2013
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Таврия
1 : 3
03.05.2013
Черноморец
1' - 90'
53'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Таврия
3 : 0
21.04.2013
Волынь
1' - 90'
42'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Кривбасс
2 : 0
13.04.2013
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Таврия
0 : 2
07.04.2013
Говерла
1' - 46'
39'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Арсенал
1 : 1
30.03.2013
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Таврия
4 : 3
16.03.2013
Металлург
1' - 90'
34'
58'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Металлург
0 : 1
09.03.2013
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Таврия
0 : 2
03.03.2013
Карпаты
1' - 90'
20'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Таврия
1 : 2
18.11.2012
Днепр
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Таврия
1 : 0
10.11.2012
Заря
1' - 46'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Динамо К
2 : 0
03.11.2012
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Таврия
0 : 1
27.10.2012
Шахтер
1' - 46'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Черноморец
1 : 0
21.10.2012
Таврия
46' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Таврия
0 : 0
07.10.2012
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Карпаты
2 : 0
04.08.2012
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Мариуполь
0 : 1
28.07.2012
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Таврия
0 : 1
21.07.2012
Металлист
1' - 90'
Главные новости
Видео«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
20:12
1
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
2
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
5
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
1
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
4
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
18
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+