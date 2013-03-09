Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эдуардо - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Эдуардо
    Фамилия Нето
    Команда Таврия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 октября 1988 (34 года)
    Рост 183
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таврия 19 1 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2013 1' -90' Заря (Луганск) 3:0 Таврия (Симферополь)
    19.05.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 3:2 Динамо (Киев)
    11.05.2013 1' -90' Шахтер (Донецк) 5:0 Таврия (Симферополь)
    03.05.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 1:3 Черноморец (Одесса)
    53'
    21.04.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 3:0 Волынь (Луцк)
    42'
    13.04.2013 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 2:0 Таврия (Симферополь)
    07.04.2013 1' -46' Таврия (Симферополь) 0:2 Говерла (Ужгород)
    39'
    30.03.2013 1' -90' Арсенал (Киев) 1:1 Таврия (Симферополь)
    16.03.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 4:3 Металлург (Донецк)
    34' 58'
    09.03.2013 1' -90' Металлург (Запорожье) 0:1 Таврия (Симферополь)
    03.03.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:2 Карпаты (Львов)
    20'
    18.11.2012 1' -90' Таврия (Симферополь) 1:2 Днепр (Днепр)
    10.11.2012 1' -46' Таврия (Симферополь) 1:0 Заря (Луганск)
    03.11.2012 1' -90' Динамо (Киев) 2:0 Таврия (Симферополь)
    27.10.2012 1' -46' Таврия (Симферополь) 0:1 Шахтер (Донецк)
    21.10.2012 46' -90' Черноморец (Одесса) 1:0 Таврия (Симферополь)
    07.10.2012 Был в запасе Таврия (Симферополь) 0:0 Ворскла (Полтава)
    04.08.2012 1' -90' Карпаты (Львов) 2:0 Таврия (Симферополь)
    28.07.2012 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 0:1 Таврия (Симферополь)
    21.07.2012 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:1 Металлист (Харьков)
    • Читайте нас: 
    11