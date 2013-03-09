Эдуардо - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Эдуардо
|Фамилия
|Нето
|Команда
|Таврия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Имя
|Эдуардо
|Фамилия
|Нето
|Команда
|Таврия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|19
|1
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2013
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|3:0
|Таврия (Симферополь)
|19.05.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|3:2
|Динамо (Киев)
|11.05.2013
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|5:0
|Таврия (Симферополь)
|03.05.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:3
|Черноморец (Одесса)
|53'
|21.04.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|3:0
|Волынь (Луцк)
|42'
|13.04.2013
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:0
|Таврия (Симферополь)
|07.04.2013
|1' -46'
|Таврия (Симферополь)
|0:2
|Говерла (Ужгород)
|39'
|30.03.2013
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|1:1
|Таврия (Симферополь)
|16.03.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|4:3
|Металлург (Донецк)
|34' 58'
|09.03.2013
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|03.03.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:2
|Карпаты (Львов)
|20'
|18.11.2012
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:2
|Днепр (Днепр)
|10.11.2012
|1' -46'
|Таврия (Симферополь)
|1:0
|Заря (Луганск)
|03.11.2012
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Таврия (Симферополь)
|27.10.2012
|1' -46'
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Шахтер (Донецк)
|21.10.2012
|46' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|07.10.2012
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|04.08.2012
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:0
|Таврия (Симферополь)
|28.07.2012
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|21.07.2012
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Металлист (Харьков)