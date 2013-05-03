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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Черноморец
Таврия - Черноморец: обзор матча 03 мая 2013
Таврия
03.05.2013, пятница, 14:30
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Черноморец
53'
Эдуардо
28'
Л. Бурдужан
33'
Ф. Джа Джедже
73'
А. Диденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Черноморец
90'
Желтая карточка
П. Кутас
85'
Замена
И. Бобко
️️️️
Ф. Джа Джедже
Замена
С. Мельник
️️️️
М. Любичич
76'
73'
ГОЛ! 1:3!
А. Диденко
67'
Замена
М. Шацких
️️️️
С. Риера
62'
Замена
А. Диденко
️️️️
Л. Матос
Замена
М. Любичич
️️️️
В. Павленко
54'
ГОЛ! 1:2!
Эдуардо
Пас отдал
С. Назаренко
53'
Замена
М. Гаджиев
️️️️
М. Фещук
46'
33'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Джа Джедже
Пас отдал
С. Политыло
28'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бурдужан
Пас отдал
А. Старгородский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
15
Селио
ЦЗ
8
Эдуардо
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
26
Владислав Павленко
ОП
27
Гомес
ОП
9
Сергей Назаренко
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
10
Максим Фещук
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
99
Сито Риера
ЛВ
11
Артем Старгородский
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
29
Марин Любичич
ЦП
16
Марко Нэ
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
56
Сергей Мельник
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
16
Максим Шацких
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
4-2-2-2
13
Кахриман
40
Путраш
15
Селио
8
Эдуардо
20
Буссаиди
26
Павленко
27
Гомес
9
Назаренко
30
Гуменюк
7
Шиндер
10
Фещук
3-2-2-2-1
22
Безотосный
14
Фонтанелло
2
Ковальчук
3
Лео Матос
77
Кутас
70
Минейро
11
Старгородский
89
Политыло
9
Джа Джедже
99
Риера
31
Бурдужан
Любичич
56
Мельник
56
Мельник
Любичич
10
Фещук
91
Гаджиев
91
Гаджиев
10
Фещук
26
Павленко
29
Любичич
29
Любичич
26
Павленко
9
Джа Джедже
21
Бобко
21
Бобко
9
Джа Джедже
99
Риера
16
Шацких
16
Шацких
99
Риера
3
Лео Матос
9
Диденко
9
Диденко
3
Лео Матос
Остались в запасе
Таврия
Черноморец
19
Юрий Габовда
ЦФ
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
16
Марко Нэ
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
19
Юрий Габовда
ЦФ
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
16
Марко Нэ
ЦП
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Таврия - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Локомотив
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