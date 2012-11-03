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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Таврия
Динамо К - Таврия: обзор матча 03 ноября 2012
Динамо К
03.11.2012, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Таврия
45+2'
М. Рубен
59'
Т. Михалик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Таврия
Замена
Б. Идейе
️️️️
М. Рубен
85'
83'
Замена
М. Фещук
️️️️
А. Шиндер
Замена
Д. Гармаш
️️️️
А. Милевский
75'
Замена
А. Богданов
️️️️
О. Гусев
69'
ГОЛ! 2:0!
Т. Михалик
Пас отдал
О. Гусев
59'
57'
Желтая карточка
А. Шиндер
57'
Замена
Ю. Путраш
️️️️
М. Гаджиев
Желтая карточка
А. Мехмеди
55'
46'
Замена
Ю. Габовда
️️️️
М. Любичич
ГОЛ! 1:0!
М. Рубен
45'
+2
21'
Желтая карточка
Селио
Желтая карточка
О. Вукоевич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
20
Олег Гусев
(К)
ПЗ
14
Адмир Мехмеди
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
0
Артем Милевский
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
8
Эдуардо
ЦЗ
15
Селио
ЦЗ
30
Олег Гуменюк
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
9
Сергей Назаренко
(К)
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
27
Гомес
ПП
7
Антон Шиндер
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
92
Дуду
ЛВ
19
Нико Кранчар
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
25
Максим Калиниченко
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
4-2-3-1
35
Коваль
3
Бетао
34
Хачериди
17
Михалик
20
Гусев
5
Вукоевич
25
Аруна
14
Мехмеди
0
Милевский
7
Ярмоленко
15
Рубен
4-5-1
13
Кахриман
30
Гуменюк
8
Эдуардо
15
Селио
84
Романчук
27
Гомес
9
Назаренко
13
Свенссон
29
Любичич
91
Гаджиев
7
Шиндер
20
Гусев
90
Богданов
90
Богданов
20
Гусев
0
Милевский
19
Гармаш
19
Гармаш
0
Милевский
15
Рубен
12
Идейе
12
Идейе
15
Рубен
29
Любичич
19
Габовда
19
Габовда
29
Любичич
91
Гаджиев
40
Путраш
40
Путраш
91
Гаджиев
7
Шиндер
10
Фещук
10
Фещук
7
Шиндер
Остались в запасе
Динамо К
Таврия
1
Александр Шовковский
ВР
19
Нико Кранчар
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Олег Блохин
16
Сергей Ситало
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
25
Максим Калиниченко
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
19
Нико Кранчар
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
25
Максим Калиниченко
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Динамо К - Таврия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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