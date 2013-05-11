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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Таврия
Шахтер - Таврия: обзор матча 11 мая 2013
Шахтер
11.05.2013, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
5 : 0
Завершен
Таврия
7'
Д. Коста
38'
А. Тейшейра
41'
Майкон
74'
Г. Мхитарян
80'
Г. Мхитарян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Таврия
83'
Замена
Д. Матвиенко
️️️️
О. Гуменюк
83'
Замена
М. Нэ
️️️️
С. Назаренко
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Г. Мхитарян
80'
79'
Желтая карточка
А. Буссаиди
ГОЛ! 4:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
А. Тейшейра
74'
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
Тайсон
72'
Замена
Э. Соболь
️️️️
В. Шевчук
62'
Замена
А. Патрик
️️️️
Т. Хюбшман
57'
46'
Замена
Ю. Габовда
️️️️
М. Гаджиев
ГОЛ! 3:0!
Майкон
Пас отдал
В. Шевчук
41'
ГОЛ! 2:0!
А. Тейшейра
Пас отдал
Тайсон
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
А. Тейшейра
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
5
Майкон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
8
Эдуардо
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
26
Владислав Павленко
ОП
27
Гомес
ОП
9
Сергей Назаренко
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
7
Антон Шиндер
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
10
Алан Патрик
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
15
Селио
ЦЗ
29
Марин Любичич
ЦП
16
Марко Нэ
ЦП
56
Сергей Мельник
ЦФ
19
Юрий Габовда
ЦФ
4-2-2-2
1
Каниболоцкий
13
Шевчук
27
Кривцов
50
Кучер
33
Срна
22
Мхитарян
3
Хюбшман
11
Коста
11
Тейшейра
11
Тайсон
5
Майкон
4-2-3-1
13
Кахриман
20
Буссаиди
5
Езерский
8
Эдуардо
40
Путраш
26
Павленко
27
Гомес
30
Гуменюк
9
Назаренко
91
Гаджиев
7
Шиндер
3
Хюбшман
10
Патрик
10
Патрик
3
Хюбшман
13
Шевчук
23
Соболь
23
Соболь
13
Шевчук
11
Тайсон
24
Гречишкин
24
Гречишкин
11
Тайсон
30
Гуменюк
11
Матвиенко
11
Матвиенко
30
Гуменюк
91
Гаджиев
19
Габовда
19
Габовда
91
Гаджиев
9
Назаренко
16
Нэ
16
Нэ
9
Назаренко
Остались в запасе
Шахтер
Таврия
30
Андрей Пятов
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Луис Адриано
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
56
Сергей Мельник
ЦФ
16
Сергей Ситало
ВР
15
Селио
ЦЗ
29
Марин Любичич
ЦП
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Луис Адриано
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
56
Сергей Мельник
ЦФ
16
Сергей Ситало
ВР
15
Селио
ЦЗ
29
Марин Любичич
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Таврия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Донбасс-Арена
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