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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Шахтер
Таврия - Шахтер: обзор матча 27 октября 2012
Таврия
27.10.2012, суббота, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
49'
А. Тейшейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Шахтер
Желтая карточка
А. Романчук
78'
68'
Замена
М. Девич
️️️️
Л. Адриано
61'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Желтая карточка
А. Шиндер
53'
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Тейшейра
Пас отдал
Г. Мхитарян
46'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Д. Коста
46'
Замена
Виллиан
️️️️
Илсиньо
Замена
А. Романчук
️️️️
Эдуардо
46'
Желтая карточка
О. Гуменюк
43'
Желтая карточка
М. Любичич
27'
26'
Желтая карточка
Д. Срна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
8
Эдуардо
ЛЗ
15
Селио
ЦЗ
5
Владимир Езерский
(К)
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
30
Олег Гуменюк
ЛП
9
Сергей Назаренко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
27
Гомес
ПП
7
Антон Шиндер
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
77
Илсиньо
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
84
Александр Романчук
ЛЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
25
Максим Калиниченко
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
31
Дентиньо
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
4-5-1
23
Погорелый
8
Эдуардо
15
Селио
5
Езерский
20
Буссаиди
30
Гуменюк
9
Назаренко
29
Любичич
13
Свенссон
27
Гомес
7
Шиндер
4-1-2-2-1
30
Пятов
33
Срна
27
Кривцов
44
Ракицкий
15
Рац
27
Степаненко
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
11
Коста
77
Илсиньо
4
Адриано
8
Эдуардо
84
Романчук
84
Романчук
8
Эдуардо
77
Илсиньо
10
Виллиан
10
Виллиан
77
Илсиньо
11
Коста
11
Тейшейра
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
32
Девич
32
Девич
4
Адриано
Остались в запасе
Таврия
Шахтер
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
25
Максим Калиниченко
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
25
Максим Калиниченко
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Таврия - Шахтер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Локомотив
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