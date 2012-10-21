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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Таврия
Черноморец - Таврия: обзор матча 21 октября 2012
Черноморец
21.10.2012, воскресенье, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Таврия
70'
Э. Бакай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Таврия
Замена
А. Диденко
️️️️
Е. Зубейко
90'
Замена
В. Балашов
️️️️
Э. Бакай
80'
74'
Замена
М. Фещук
️️️️
Гомес
ГОЛ! 1:0!
Э. Бакай
70'
58'
Замена
О. Гуменюк
️️️️
Ю. Путраш
46'
Замена
Эдуардо
️️️️
В. Езерский
Замена
П. Кутас
️️️️
А. Минейро
46'
18'
Желтая карточка
М. Калиниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
19
Элис Бакай
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
84
Александр Романчук
ЛЗ
15
Селио
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
27
Гомес
ОП
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
16
Тиаго Терроссо
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
7
Артур Фелипе Бернардес Морейра
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
8
Эдуардо
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
29
Марин Любичич
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
19
Юрий Габовда
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
3-2-2-3
22
Безотосный
5
Бергер
14
Фонтанелло
3
Лео Матос
70
Минейро
22
Зубейко
89
Политыло
8
Ковальчук
21
Бобко
19
Бакай
9
Джа Джедже
3-3-3-1
23
Погорелый
40
Путраш
15
Селио
5
Езерский
20
Буссаиди
27
Гомес
84
Романчук
9
Назаренко
25
Калиниченко
13
Свенссон
7
Шиндер
70
Минейро
77
Кутас
77
Кутас
70
Минейро
19
Бакай
27
Балашов
27
Балашов
19
Бакай
22
Зубейко
9
Диденко
9
Диденко
22
Зубейко
5
Езерский
8
Эдуардо
8
Эдуардо
5
Езерский
40
Путраш
30
Гуменюк
30
Гуменюк
40
Путраш
27
Гомес
10
Фещук
10
Фещук
27
Гомес
Остались в запасе
Черноморец
Таврия
16
Тиаго Терроссо
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
7
Артур Фелипе Бернардес Морейра
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
19
Юрий Габовда
ЦФ
13
Дамир Кахриман
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
29
Марин Любичич
ЦП
Остались в запасе
16
Тиаго Терроссо
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
7
Артур Фелипе Бернардес Морейра
АП
Остались в запасе
19
Юрий Габовда
ЦФ
13
Дамир Кахриман
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
29
Марин Любичич
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Черноморец - Таврия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
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