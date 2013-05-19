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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Динамо К
Таврия - Динамо К: обзор матча 19 мая 2013
Таврия
19.05.2013, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 2
Завершен
Динамо К
4'
С. Назаренко (П)
51'
М. Гаджиев (П)
68'
М. Нэ
27'
Б. Идейе
76'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Динамо К
90'
+5
Вторая желтая
С. Сидорчук
Желтая карточка
С. Мельник
90'
+4
Замена
С. Мельник
️️️️
М. Нэ
88'
Замена
Д. Матвиенко
️️️️
М. Гаджиев
88'
Желтая карточка
М. Любичич
87'
85'
Желтая карточка
Е. Селин
Желтая карточка
Д. Кахриман
78'
76'
ГОЛ! 3:2!
А. Ярмоленко
Желтая карточка
С. Назаренко
72'
ГОЛ! 3:1!
М. Нэ
Пас отдал
М. Гаджиев
68'
67'
Желтая карточка
С. Сидорчук
61'
Замена
Дуду
️️️️
Т. Михалик
59'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
М. Велозу
57'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
56'
Желтая карточка
М. Велозу
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Гаджиев
51'
50'
Замена
Д. Бойко
️️️️
Л. Аруна
49'
Красная карточка
М. Коваль
Замена
М. Гаджиев
️️️️
А. Шиндер
40'
Травма
А. Шиндер
38'
27'
ГОЛ! 1:1!
Б. Идейе
Пас отдал
М. Велозу
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Назаренко
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Эдуардо
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
16
Марко Нэ
ЛВ
27
Гомес
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
9
Сергей Назаренко
АП
30
Олег Гуменюк
ПВ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
25
Лукман Аруна
АП
20
Олег Гусев
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
15
Селио
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
19
Юрий Габовда
ЦФ
34
Максим Прыходной
ЦФ
56
Сергей Мельник
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
92
Дуду
ЛВ
9
Андрей Цуриков
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-2-3-1
13
Кахриман
40
Путраш
8
Эдуардо
5
Езерский
20
Буссаиди
27
Гомес
29
Любичич
16
Нэ
9
Назаренко
30
Гуменюк
7
Шиндер
4-2-3-1
35
Коваль
21
Данило Силва
17
Михалик
21
Вида
33
Селин
44
Велозу
8
Сидорчук
20
Гусев
25
Аруна
7
Ярмоленко
12
Идейе
Гаджиев
11
Матвиенко
11
Матвиенко
Гаджиев
16
Нэ
56
Мельник
56
Мельник
16
Нэ
7
Шиндер
91
Гаджиев
91
Гаджиев
7
Шиндер
25
Аруна
71
Бойко
71
Бойко
25
Аруна
17
Михалик
92
Дуду
92
Дуду
17
Михалик
44
Велозу
14
Мехмеди
14
Мехмеди
44
Велозу
Остались в запасе
Таврия
Динамо К
19
Юрий Габовда
ЦФ
34
Максим Прыходной
ЦФ
16
Сергей Ситало
ВР
15
Селио
ЦЗ
0
Тайе Тайво
ЛЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
19
Юрий Габовда
ЦФ
34
Максим Прыходной
ЦФ
16
Сергей Ситало
ВР
15
Селио
ЦЗ
Остались в запасе
0
Тайе Тайво
ЛЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Таврия - Динамо К
4
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Годулян
(Одесса)
Стадион:
Локомотив
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