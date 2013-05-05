Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Россия. Премьер-Лига, 1 тур