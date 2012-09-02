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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Анжи
Крылья Советов - Анжи: обзор матча 02 сентября 2012
Крылья Советов
02.09.2012, воскресенье, 18:15
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Анжи
83'
Себайос
26'
К. Самба
57'
Л. Траоре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Анжи
Желтая карточка
В. Свежов
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Себайос
83'
80'
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
Л. Траоре
Желтая карточка
Себайос
79'
79'
Желтая карточка
Жусилей
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Е. Баляйкин
79'
Замена
В. Свежов
️️️️
С. Петров
74'
73'
Желтая карточка
О. Шатов
Желтая карточка
С. Веремко
71'
Замена
Д. Верховцов
️️️️
И. Цаллагов
64'
59'
Желтая карточка
М. Буссуфа
57'
ГОЛ! 0:2!
Л. Траоре
Пас отдал
С. Это'О
Желтая карточка
Е. Баляйкин
49'
46'
Замена
А. Логашов
️️️️
К. Агаларов
34'
Травма
К. Агаларов
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Самба
Пас отдал
М. Буссуфа
Желтая карточка
И. Цаллагов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
83
Стив
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
5
Петр Немов
ОП
10
Себайос
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
11
Мубарак Буссуфа
ЛП
8
Жусилей
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
9
Самуэль Это'О
АП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-2-2-2
16
Веремко
83
Стив
25
Концедалов
24
Епуряну
98
Петров
15
Цаллагов
5
Немов
32
Баляйкин
10
Себайос
12
Корниленко
90
Делькин
4-1-3-1-1
30
Габулов
7
Агаларов
30
Карлос
4
Самба
13
Тагирбеков
8
Жусилей
16
Карсела-Гонсалес
27
Шатов
11
Буссуфа
9
Это'О
90
Траоре
15
Цаллагов
13
Верховцов
13
Верховцов
15
Цаллагов
98
Петров
6
Свежов
6
Свежов
98
Петров
32
Баляйкин
84
Воробьев
84
Воробьев
32
Баляйкин
7
Агаларов
43
Логашов
43
Логашов
7
Агаларов
90
Траоре
13
Лахиялов
13
Лахиялов
90
Траоре
Остались в запасе
Крылья Советов
Анжи
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
28
Роман Григорян
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
28
Роман Григорян
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Крылья Советов - Анжи
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 18:00 (прямая)
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