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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ)
Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 05 августа 2012
Крылья Советов
05.08.2012, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
30'
С. Корниленко
86'
Стив
22'
Д. Цораев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ)
ГОЛ! 2:1!
Стив
Пас отдал
Себайос
86'
82'
Замена
М. Жавнерчик
️️️️
Д. Цораев
72'
Замена
М. Уренья
️️️️
Д. Никулаэ
Желтая карточка
С. Петров
58'
Замена
Себайос
️️️️
В. Свежов
54'
40'
Красная карточка
А. Тлисов
38'
Желтая карточка
А. Козлов
ГОЛ! 1:1!
С. Корниленко
Пас отдал
В. Свежов
30'
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Цораев
Пас отдал
М. Пиццелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
83
Стив
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЛП
5
Петр Немов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игор Лоло
(К)
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
9
Маркос Пиццелли
АП
6
Давид Цораев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
10
Себайос
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Станислав Намашко
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
3-2-3-2
16
Веремко
83
Стив
13
Верховцов
24
Епуряну
92
Голубев
98
Петров
6
Свежов
5
Немов
32
Баляйкин
9
Кабайеро
12
Корниленко
4-1-2-2-1
31
Беленов
34
Козлов
5
Армаш
5
Деальберт
5
Лоло
8
Тлисов
6
Цораев
55
Кулик
11
Ионов
9
Пиццелли
21
Никулаэ
6
Свежов
10
Себайос
10
Себайос
6
Свежов
6
Цораев
15
Жавнерчик
15
Жавнерчик
6
Цораев
21
Никулаэ
11
Уренья
11
Уренья
21
Никулаэ
Остались в запасе
Крылья Советов
Кубань (ЛФЛ)
1
Денис Вавилин
ВР
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
1
Станислав Намашко
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Намашко
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ)
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Березнев Дмитрий (г. Ростов-на-Дону)
Гаврилин Максим (г. Владимир)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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