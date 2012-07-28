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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Крылья Советов
Локомотив - Крылья Советов: обзор матча 28 июля 2012
Локомотив
28.07.2012, суббота, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Крылья Советов
32'
Р. Павлюченко
67'
Ф. Кайседо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Крылья Советов
Замена
Д. Сычев
️️️️
Р. Павлюченко
90'
+1
Замена
М. Григорьев
️️️️
А. Самедов
81'
78'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Р. Воробьев
71'
Замена
А. Делькин
️️️️
Себайос
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кайседо
67'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
В. Обинна
63'
ГОЛ! 1:0!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Д. Глушаков
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Майкон
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
11
Виктор Обинна
АП
19
Александр Самедов
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
83
Стив
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
5
Петр Немов
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
10
Себайос
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ПВ
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
4-2-3-1
22
Лобанцев
38
Ещенко
14
Чорлука
90
Бурлак
49
Шишкин
88
Глушаков
0
Сапатер
11
Майкон
11
Обинна
19
Самедов
10
Павлюченко
4-1-2-2-1
16
Веремко
98
Петров
13
Верховцов
24
Епуряну
83
Стив
15
Цаллагов
84
Воробьев
10
Себайос
32
Баляйкин
5
Немов
9
Кабайеро
19
Самедов
10
Григорьев
10
Григорьев
19
Самедов
11
Обинна
10
Кайседо
10
Кайседо
11
Обинна
10
Павлюченко
0
Сычев
0
Сычев
10
Павлюченко
84
Воробьев
4
Елисеев
4
Елисеев
84
Воробьев
10
Себайос
90
Делькин
90
Делькин
10
Себайос
Остались в запасе
Локомотив
Крылья Советов
1
Александр Фильцов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Локомотив - Крылья Советов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
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Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:40 (прямая)
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