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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Крылья Советов
Анжи - Крылья Советов: обзор матча 17 марта 2013
Анжи
17.03.2013, воскресенье, 15:45
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
81'
Л. Траоре
63'
С. Корниленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Крылья Советов
Желтая карточка
О. Ахмедов
90'
+4
88'
Желтая карточка
С. Веремко
82'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Горо
ГОЛ! 1:1!
Л. Траоре
81'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Р. Тагирбеков
64'
63'
ГОЛ! 0:1!
С. Корниленко
Пас отдал
Горо
Замена
Л. Траоре
️️️️
Жусилей
46'
46'
Замена
С. Корниленко
️️️️
Ш. Лахиялов
Желтая карточка
Ж. Карлос
44'
39'
Замена
Д. Верховцов
️️️️
Кабайеро
37'
Вторая желтая
А. Амисулашвили
18'
Желтая карточка
А. Амисулашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
8
Жусилей
ОП
10
Одил Ахмедов
ОП
27
Олег Шатов
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
83
Стив
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
0
Иван Таранов
ОП
5
Петр Немов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
2
Горо
ПП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Крылья Советов
78
Александр Макаров
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
4-2-2-2
30
Габулов
38
Ещенко
4
Эвертон
30
Карлос
13
Тагирбеков
8
Жусилей
10
Ахмедов
18
Жирков
27
Шатов
90
Смолов
9
Это'О
4-1-4-1
16
Веремко
4
Ангбва
83
Стив
25
Амисулашвили
6
Телес
0
Таранов
2
Горо
5
Немов
84
Воробьев
13
Лахиялов
9
Кабайеро
13
Тагирбеков
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
13
Тагирбеков
8
Жусилей
90
Траоре
90
Траоре
8
Жусилей
9
Кабайеро
13
Верховцов
13
Верховцов
9
Кабайеро
2
Горо
4
Елисеев
4
Елисеев
2
Горо
13
Лахиялов
12
Корниленко
12
Корниленко
13
Лахиялов
Остались в запасе
Анжи
Крылья Советов
96
Амир Мохаммад
ЦП
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
78
Александр Макаров
ВР
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
96
Амир Мохаммад
ЦП
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Анжи - Крылья Советов
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:30 (прямая)
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