Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алассан Туре - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Алассан
    Фамилия Туре
    Команда Газелек
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 февраля 1989 (34 года)
    Рост 183
    Вес 75
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Газелек 13 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:0 Газелек (Аяччо)
    07.05.2016 1' -70' Газелек (Аяччо) 0:4 ПСЖ (Париж)
    30.04.2016 1' -90' Лион (Лион) 2:1 Газелек (Аяччо)
    24.04.2016 1' -90' Газелек (Аяччо) 3:2 Бастия (Бастия)
    16.04.2016 69' -90' Газелек (Аяччо) 2:4 Лилль (Лилль)
    86'
    09.04.2016 Был в запасе Анжер (Анжер) 0:0 Газелек (Аяччо)
    02.04.2016 Был в запасе Газелек (Аяччо) 0:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    20.03.2016 1' -72' Ницца (Ницца) 3:0 Газелек (Аяччо)
    32'
    12.03.2016 86' -90' Газелек (Аяччо) 1:0 Кан (Кан)
    09.03.2016 Был в запасе Газелек (Аяччо) 1:1 Марсель (Марсель)
    05.03.2016 1' -64' Бордо (Бордо) 1:1 Газелек (Аяччо)
    4'
    20.02.2016 1' -90' Тулуза (Тулуза) 1:1 Газелек (Аяччо)
    13.02.2016 1' -90' Газелек (Аяччо) 2:3 Труа (Труа)
    06.02.2016 1' -90' Газелек (Аяччо) 0:0 Генгам (Генгам)
    18'
    03.02.2016 Был в запасе Нант (Нант) 3:1 Газелек (Аяччо)
    30.01.2016 1' -90' Газелек (Аяччо) 0:4 Монпелье (Монпелье)
    40'
    17.10.2015 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Газелек (Аяччо)
    • Читайте нас: 
    11