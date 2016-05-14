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Алассан Туре
Статистика
Алассан Туре - статистика
Завершил карьеру
9 февраля 1989 (37)
#13 | Защитник
183 см | 75 кг
Франция | Сенегал
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Газелек
13
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
1 : 0
14.05.2016
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Газелек
0 : 4
07.05.2016
ПСЖ
1' - 70'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
2 : 1
30.04.2016
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Газелек
3 : 2
24.04.2016
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Газелек
2 : 4
16.04.2016
Лилль
69' - 90'
86'
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0 : 0
09.04.2016
Газелек
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Газелек
0 : 2
02.04.2016
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
3 : 0
20.03.2016
Газелек
1' - 72'
32'
Франция. Лига 1, 30 тур
Газелек
1 : 0
12.03.2016
Кан
86' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Газелек
1 : 1
09.03.2016
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Бордо
1 : 1
05.03.2016
Газелек
1' - 64'
4'
Франция. Лига 1, 27 тур
Тулуза
1 : 1
20.02.2016
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Газелек
2 : 3
13.02.2016
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Газелек
0 : 0
06.02.2016
Генгам
1' - 90'
18'
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
3 : 1
03.02.2016
Газелек
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Газелек
0 : 4
30.01.2016
Монпелье
1' - 90'
40'
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
2 : 0
17.10.2015
Газелек
1' - 90'
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