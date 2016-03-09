Алассан Туре - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Алассан
|Фамилия
|Туре
|Команда
|Газелек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|75
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Алассан
|Фамилия
|Туре
|Команда
|Газелек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Газелек
|13
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Газелек (Аяччо)
|07.05.2016
|1' -70'
|Газелек (Аяччо)
|0:4
|ПСЖ (Париж)
|30.04.2016
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Газелек (Аяччо)
|24.04.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|3:2
|Бастия (Бастия)
|16.04.2016
|69' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:4
|Лилль (Лилль)
|86'
|09.04.2016
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|0:0
|Газелек (Аяччо)
|02.04.2016
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|0:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|20.03.2016
|1' -72'
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Газелек (Аяччо)
|32'
|12.03.2016
|86' -90'
|Газелек (Аяччо)
|1:0
|Кан (Кан)
|09.03.2016
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Марсель (Марсель)
|05.03.2016
|1' -64'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Газелек (Аяччо)
|4'
|20.02.2016
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Газелек (Аяччо)
|13.02.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:3
|Труа (Труа)
|06.02.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|0:0
|Генгам (Генгам)
|18'
|03.02.2016
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|3:1
|Газелек (Аяччо)
|30.01.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|0:4
|Монпелье (Монпелье)
|40'
|17.10.2015
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Газелек (Аяччо)