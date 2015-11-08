Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Артем Каташевский - статистика

Завершил карьеру
2 января 1994 (32)
#18 | Полузащитник
182 см | 68 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи
14
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
Коломна
0 : 1
08.11.2015
Сочи
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Сочи
2 : 3
27.10.2015
Торпедо Вл
62' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
Сочи
1 : 0
17.10.2015
Текстильщик
79' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
Сочи
1 : 0
05.10.2015
Волга
1' - 69'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Знамя Труда
3 : 1
01.10.2015
Сочи
26' - 90'
90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
Сочи
1 : 3
27.09.2015
Олимп-Долгопрудный
21' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Москва
2 : 1
21.09.2015
Сочи
58' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Сочи
2 : 0
15.09.2015
Карелия
76' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
Псков
1 : 1
08.09.2015
Сочи
70' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Сочи
1 : 2
01.09.2015
Строгино
1' - 55'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
ЦРФСО
1 : 1
25.08.2015
Сочи
1' - 68'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Сочи
3 : 0
18.08.2015
Коломна
1' - 66'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
Спартак К
2 : 1
12.08.2015
Сочи
1' - 90'
82'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Торпедо Вл
2 : 0
04.08.2015
Сочи
1' - 66'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Химки
1 : 0
20.07.2015
Сочи
1' - 90'
Главные новости
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
1
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
2
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
15
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
4
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+