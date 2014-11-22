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Евгений Павлов
Статистика
Евгений Павлов - статистика
Завершил карьеру
12 марта 1991 (35)
#18 | Нападающий
191 см | 83 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Датагруп Кубок 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сокол
16
1
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сокол
1 : 2
22.11.2014
Химик
46' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
18.11.2014
Сокол
1' - 61'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сокол
1 : 2
14.11.2014
Луч
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
2 : 1
08.11.2014
Сокол
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сокол
1 : 1
02.11.2014
Сочи
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Оренбург
1 : 1
25.10.2014
Сокол
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Сокол
1 : 0
19.10.2014
Волгарь
1' - 70'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Волга
2 : 1
11.10.2014
Сокол
73' - 90'
83'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сокол
1 : 1
05.10.2014
Балтика
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Анжи
3 : 0
29.09.2014
Сокол
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сокол
1 : 4
20.09.2014
Шинник
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Cибирь
0 : 2
13.09.2014
Сокол
1' - 85'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тосно
2 : 1
24.08.2014
Сокол
1' - 76'
62'
76'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сокол
1 : 1
17.08.2014
Томь
1' - 82'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сахалин
1 : 0
10.08.2014
Сокол
27' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Химик
1 : 3
03.08.2014
Сокол
46' - 90'
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