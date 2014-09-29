Евгений Павлов - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Степанович
|Фамилия
|Павлов
|Команда
|Младост
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 марта 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Вес
|83
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Степанович
|Фамилия
|Павлов
|Команда
|Младост
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 марта 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сокол
|16
|1
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2014
|46' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|90'
|18.11.2014
|1' -61'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Сокол (Саратов)
|14.11.2014
|1' -46'
|Сокол (Саратов)
|1:2
|Луч (Владивосток)
|08.11.2014
|1' -55'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Сокол (Саратов)
|02.11.2014
|1' -46'
|Сокол (Саратов)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|25.10.2014
|1' -46'
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Сокол (Саратов)
|19.10.2014
|1' -70'
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|11.10.2014
|73' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Сокол (Саратов)
|83'
|05.10.2014
|88' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|29.09.2014
|71' -90'
|Анжи (Махачкала)
|3:0
|Сокол (Саратов)
|20.09.2014
|1' -46'
|Сокол (Саратов)
|1:4
|Шинник (Ярославль)
|13.09.2014
|1' -85'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:2
|Сокол (Саратов)
|24.08.2014
|1' -76'
|Тосно (Тосно)
|2:1
|Сокол (Саратов)
|62' 76'
|17.08.2014
|1' -82'
|Сокол (Саратов)
|1:1
|Томь (Томск)
|10.08.2014
|27' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|1:0
|Сокол (Саратов)
|03.08.2014
|46' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:3
|Сокол (Саратов)