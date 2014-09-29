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    Евгений Павлов - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Евгений
    Отчество Степанович
    Фамилия Павлов
    Команда Младост
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 марта 1991 (31 год)
    Рост 191
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сокол 16 1 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2014 46' -90' Сокол (Саратов) 1:2 Химик (Дзержинск)
    90'
    18.11.2014 1' -61' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Сокол (Саратов)
    14.11.2014 1' -46' Сокол (Саратов) 1:2 Луч (Владивосток)
    08.11.2014 1' -55' Крылья Советов (Самара) 2:1 Сокол (Саратов)
    02.11.2014 1' -46' Сокол (Саратов) 1:1 Сочи (Сочи)
    25.10.2014 1' -46' Оренбург (Оренбург) 1:1 Сокол (Саратов)
    19.10.2014 1' -70' Сокол (Саратов) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    11.10.2014 73' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:1 Сокол (Саратов)
    83'
    05.10.2014 88' -90' Сокол (Саратов) 1:1 Балтика (Калининград)
    29.09.2014 71' -90' Анжи (Махачкала) 3:0 Сокол (Саратов)
    20.09.2014 1' -46' Сокол (Саратов) 1:4 Шинник (Ярославль)
    13.09.2014 1' -85' Сибирь (Новосибирск) 0:2 Сокол (Саратов)
    24.08.2014 1' -76' Тосно (Тосно) 2:1 Сокол (Саратов)
    62' 76'
    17.08.2014 1' -82' Сокол (Саратов) 1:1 Томь (Томск)
    10.08.2014 27' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 1:0 Сокол (Саратов)
    03.08.2014 46' -90' Химик (Дзержинск) 1:3 Сокол (Саратов)
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