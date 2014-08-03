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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Сокол
Химик - Сокол: обзор матча 03 августа 2014
Химик
03.08.2014, воскресенье, 18:30
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 3
Завершен
Сокол
54'
И. Кузьмичев
33'
А. Коротаев
37'
А. Дегтярев (П)
84'
А. Дегтярев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Сокол
84'
ГОЛ! 1:3!
А. Дегтярев
83'
Замена
С. Белоусов
️️️️
Д. Хубаев
Замена
С. Квасов
️️️️
С. Лебамба
76'
74'
Желтая карточка
Р. Семякин
Желтая карточка
С. Шустиков
63'
61'
Замена
Н. Сурков
️️️️
А. Коротаев
ГОЛ! 1:2!
И. Кузьмичев
54'
53'
Замена
А. Сапожков
️️️️
А. Васильев
46'
Замена
Е. Павлов
️️️️
Д. Агапцев
Замена
Р. Паштов
️️️️
М. Гащенков
46'
Замена
М. Костюков
️️️️
П. Кашчелан
46'
Замена
Е. Чернов
️️️️
А. Еркин
46'
43'
Желтая карточка
А. Васильев
37'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Дегтярев
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Коротаев
Пас отдал
А. Дегтярев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Химик
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
30
Глеб Федотов
ЦП
22
Филипп Постников
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
Сокол
31
Сергей Барсуков
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Артем Сапожков
ЛП
9
Никита Имуллин
ОП
7
Сергей Белоусов
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
3-3-1-2
1
Гавиловский
3
Кашчелан
6
Шустиков
14
Джикия
27
Лебамба
18
Карасев
9
Шилов
77
Гащенков
33
Еркин
11
Кузьмичев
4-1-2-3
16
Федоров
27
Молодцов
3
Костин
29
Горбатюк
13
Семякин
66
Дутов
2
Хубаев
8
Васильев
24
Коротаев
11
Дегтярев
10
Агапцев
3
Кашчелан
77
Костюков
77
Костюков
3
Кашчелан
33
Еркин
23
Чернов
23
Чернов
33
Еркин
27
Лебамба
17
Квасов
17
Квасов
27
Лебамба
77
Гащенков
77
Паштов
77
Паштов
77
Гащенков
24
Коротаев
3
Сурков
3
Сурков
24
Коротаев
8
Васильев
10
Сапожков
10
Сапожков
8
Васильев
2
Хубаев
7
Белоусов
7
Белоусов
2
Хубаев
10
Агапцев
18
Павлов
18
Павлов
10
Агапцев
Остались в запасе
Химик
Сокол
30
Глеб Федотов
ЦП
22
Филипп Постников
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Евгений Харлачев
9
Никита Имуллин
ОП
31
Сергей Барсуков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
30
Глеб Федотов
ЦП
22
Филипп Постников
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
Остались в запасе
9
Никита Имуллин
ОП
31
Сергей Барсуков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Химик - Сокол
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Химик
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