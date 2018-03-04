Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Алексей Бабырь
Статистика
Алексей Бабырь - статистика
Завершил карьеру
15 марта 1990 (36)
#10 | Нападающий
188 см | 78 кг
Россия | Украина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь
18
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
0 : 2
04.03.2018
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
2 : 0
25.11.2017
Томь
57' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0 : 1
18.11.2017
Крылья Советов
1' - 74'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
2 : 1
12.11.2017
Волгарь
69' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0 : 0
08.11.2017
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
1 : 0
29.10.2017
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Зенит-2
1 : 2
21.10.2017
Волгарь
65' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
1 : 2
14.10.2017
Енисей
1' - 90'
72'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
2 : 1
07.10.2017
Волгарь
62' - 90'
72'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
1 : 3
30.09.2017
Спартак-2
1' - 74'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тамбов
3 : 1
24.09.2017
Волгарь
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Волгарь
2 : 0
16.09.2017
Оренбург
62' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Волгарь
0 : 1
27.08.2017
Шинник
1' - 12'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1 : 1
19.08.2017
Авангард
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Волгарь
2 : 0
26.07.2017
Луч
69' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
3 : 0
22.07.2017
Кубань (ЛФЛ)
70' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1 : 2
15.07.2017
Волгарь
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
0 : 0
08.07.2017
Факел
1' - 59'
Главные новости
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
5
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
2
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
8
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
Видео
Аршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
4
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
18
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+