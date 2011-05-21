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Давид Рочела
Статистика
Давид Рочела - статистика
Завершил карьеру
19 февраля 1990 (36)
#27 | Защитник
178 см | 70 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
0 : 2
21.05.2011
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2 : 0
13.03.2011
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
2 : 1
07.03.2011
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Осасуна
0 : 0
02.03.2011
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
4 : 1
05.02.2011
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
0 : 4
08.01.2011
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
1 : 2
02.01.2011
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
1 : 0
28.11.2010
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
3 : 0
21.11.2010
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Мальорка
0 : 0
14.11.2010
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
1 : 2
07.11.2010
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
3 : 0
31.10.2010
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
25.10.2010
Депортиво
1' - 57'
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