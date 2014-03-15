Алексей Пащенко - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Пащенко
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|183
|Вес
|71
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Пащенко
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|183
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|16
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2014
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|09.05.2014
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|03.05.2014
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|26.04.2014
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:2
|Рубин (мол) (Казань)
|19.04.2014
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.04.2014
|46' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|05.04.2014
|79' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|29.03.2014
|66' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|22.03.2014
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|15.03.2014
|62' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|08.03.2014
|1' -69'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Рубин (мол) (Казань)
|24.08.2013
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|17.08.2013
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:3
|Рубин (мол) (Казань)
|65'
|03.08.2013
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|27.07.2013
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Рубин (мол) (Казань)
|20.07.2013
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|13.07.2013
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)
|71'