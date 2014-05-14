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Алексей Пащенко - статистика

Завершил карьеру
25 апреля 1994 (32)
#26 | Полузащитник
183 см | 71 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин (мол)
16
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Рубин (мол)
0 : 2
14.05.2014
Ахмат (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 0
09.05.2014
Рубин (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Рубин (мол)
3 : 1
03.05.2014
Урал (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
ЦСКА (мол)
0 : 2
26.04.2014
Рубин (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Рубин (мол)
0 : 2
19.04.2014
Спартак М (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Рубин (мол)
0 : 1
12.04.2014
Кубань (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Зенит (мол)
1 : 1
05.04.2014
Рубин (мол)
79' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Рубин (мол)
3 : 0
29.03.2014
Ростов (мол)
66' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Динамо (мол)
2 : 1
22.03.2014
Рубин (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Анжи (мол)
2 : 0
08.03.2014
Рубин (мол)
1' - 69'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Рубин (мол)
0 : 1
24.08.2013
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Спартак М (мол)
1 : 3
17.08.2013
Рубин (мол)
1' - 90'
65'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Рубин (мол)
2 : 2
03.08.2013
ЦСКА (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Ахмат (мол)
3 : 1
27.07.2013
Рубин (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Рубин (мол)
2 : 0
20.07.2013
Зенит (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Кубань (мол)
0 : 1
13.07.2013
Рубин (мол)
1' - 90'
71'
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