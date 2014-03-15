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    Алексей Пащенко - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Алексей
    Отчество Михайлович
    Фамилия Пащенко
    Команда Лада-Тольятти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 183
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин (мол) 16 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2014 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    09.05.2014 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    03.05.2014 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    26.04.2014 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 0:2 Рубин (мол) (Казань)
    19.04.2014 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    12.04.2014 46' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:1 Академия Кубань (Краснодар)
    05.04.2014 79' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    29.03.2014 66' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    22.03.2014 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 2:1 Рубин (мол) (Казань)
    15.03.2014 62' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:0
    08.03.2014 1' -69' Анжи (мол) (Махачкала) 2:0 Рубин (мол) (Казань)
    24.08.2013 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    17.08.2013 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 1:3 Рубин (мол) (Казань)
    65'
    03.08.2013 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    27.07.2013 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:1 Рубин (мол) (Казань)
    20.07.2013 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    13.07.2013 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 0:1 Рубин (мол) (Казань)
    71'
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