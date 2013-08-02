Максим Кирсанов - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Кирсанов
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|181
|Вес
|78
|Имя
|Максим
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Кирсанов
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|181
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|16
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.10.2013
|1' -34'
|Сочи (Сочи)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|07.10.2013
|1' -54'
|Салют (Белгород)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|30.09.2013
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|27.09.2013
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:3
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|28.08.2013
|1' -83'
|Ангушт (Назрань)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|23.08.2013
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Уфа (Уфа)
|18.08.2013
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:2
|Сочи (Сочи)
|13'
|12.08.2013
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|07.08.2013
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|14' 42'
|02.08.2013
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|28.07.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|23.07.2013
|1' -60'
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|18.07.2013
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|13.07.2013
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|4:1
|Сочи (Сочи)
|07.07.2013
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Арсенал (Тула)