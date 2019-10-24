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Жоао Перейра
Статистика
Жоао Перейра - статистика
Завершил карьеру
25 февраля 1984 (42), Лиссабон
#27 | Защитник
172 см | 64 кг
Португалия
Статистика
Трансферы
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Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2020/2021
Турция. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Турция. Суперлига 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
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Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Трабзонспор
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 тур
Трабзонспор
0 : 2
24.10.2019
Краснодар
1' - 90'
50'
Лига Европы, 2 тур
Трабзонспор
2 : 2
03.10.2019
Базель
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Хетафе
1 : 0
19.09.2019
Трабзонспор
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Хетафе
1 : 0
19.09.2019
Трабзонспор
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Трабзонспор
0 : 2
29.08.2019
АЕК
1' - 90'
41'
Лига Европы, 4 раунд
АЕК
1 : 3
22.08.2019
Трабзонспор
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Трабзонспор
2 : 1
15.08.2019
Спарта
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Спарта
2 : 2
08.08.2019
Трабзонспор
1' - 90'
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