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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Трабзонспор
Спарта - Трабзонспор: обзор матча 08 августа 2019
Спарта
08.08.2019, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Трабзонспор
16'
К. Намойнесу
68'
К. Гуелор Канга
84'
К. Экубан
89'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Трабзонспор
89'
ГОЛ! 2:2!
А. Серлот
Пас отдал
К. Экубан
84'
ГОЛ! 2:1!
К. Экубан
Пас отдал
Х. Соса
ГОЛ! 2:0!
К. Гуелор Канга
68'
Желтая карточка
М. Травник
67'
65'
Желтая карточка
Х. Соса
32'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
Желтая карточка
Ф. Ницэ
26'
ГОЛ! 1:0!
К. Намойнесу
Пас отдал
К. Гуелор Канга
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
10
Михал Травник
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
Главный тренер
Ларс Фриис
Трабзонспор
27
Жоао Перейра
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Спарта
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Трабзонспор
10
Донис Авдияй
ЛВ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-2
1
Ницэ
2
Штетина
26
Намойнесу
23
Ганоушек
61
Сачек
10
Травник
8
Канга
3-3-2
27
Перейра
5
Хосейни
57
Новак
33
Омюр
12
Оби Микел
7
Соса
9
Нвакаеме
81
Экубан
Остались в запасе
Спарта
Трабзонспор
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
10
Донис Авдияй
ЛВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
10
Донис Авдияй
ЛВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Спарта - Трабзонспор
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 1
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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