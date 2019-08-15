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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Трабзонспор - Спарта
Трабзонспор - Спарта: обзор матча 15 августа 2019
Трабзонспор
15.08.2019, четверг, 20:30
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Спарта
11'
А. Серлот
90+8'
Ф. Новак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Спарта
ГОЛ! 2:0!
Ф. Новак
Пас отдал
Х. Соса
90'
+8
Желтая карточка
Д. Оби Микел
81'
ГОЛ! 1:0!
А. Серлот
Пас отдал
Х. Соса
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
Главный тренер
Ларс Фриис
Трабзонспор
10
Донис Авдияй
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Спарта
2
Семих Кайя
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
3-2-3
5
Хосейни
57
Новак
27
Перейра
7
Соса
33
Омюр
81
Экубан
9
Нвакаеме
9
Серлот
3-1
1
Ницэ
61
Сачек
23
Ганоушек
26
Намойнесу
8
Канга
Остались в запасе
Трабзонспор
Спарта
10
Донис Авдияй
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
2
Семих Кайя
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
10
Донис Авдияй
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Остались в запасе
2
Семих Кайя
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Трабзонспор - Спарта
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 1
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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