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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Трабзонспор
АЕК - Трабзонспор: обзор матча 22 августа 2019
АЕК
22.08.2019, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 3
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Трабзонспор
4'
М. Ливайя
29'
К. Экубан
44'
К. Экубан
70'
К. Экубан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Трабзонспор
70'
ГОЛ! 1:3!
К. Экубан
44'
ГОЛ! 1:2!
К. Экубан
Пас отдал
Х. Соса
29'
ГОЛ! 1:1!
К. Экубан
Пас отдал
Ф. Новак
Желтая карточка
О. Враньеш
23'
ГОЛ! 1:0!
М. Ливайя
Пас отдал
Э. Лопеш
4'
Желтая карточка
М. Ливайя
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Трабзонспор
57
Филип Новак
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
АЕК
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Трабзонспор
10
Донис Авдияй
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
2-2-3
1
Баркас
22
Враньеш
22
Лопеш
8
Симойш
20
Манталос
10
Ливайя
7
Оливейра
10
Верде
3-2-3
57
Новак
5
Хосейни
27
Перейра
33
Омюр
7
Соса
9
Нвакаеме
81
Экубан
9
Серлот
Остались в запасе
АЕК
Трабзонспор
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
10
Донис Авдияй
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Остались в запасе
10
Донис Авдияй
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча АЕК - Трабзонспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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