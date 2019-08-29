Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Трабзонспор - АЕК
Трабзонспор - АЕК: обзор матча 29 августа 2019
Трабзонспор
29.08.2019, четверг, 20:30
Лига Европы, 4 раунд
0 : 2
Первый матч – 3 : 1
Завершен
АЕК
24'
М. Ливайя
30'
П. Манталос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - АЕК
90'
+3
Красная карточка
Э. Лопеш
79'
Желтая карточка
М. Бакакис
76'
Желтая карточка
Н. Крстичич
63'
Желтая карточка
О. Враньеш
58'
Желтая карточка
П. Манталос
Желтая карточка
Ж. Перейра
41'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Манталос
Желтая карточка
Д. Оби Микел
29'
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Ливайя
15'
Желтая карточка
Д. Чигринский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
57
Филип Новак
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Трабзонспор
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
9
Александр Серлот
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
2-3-2
57
Новак
27
Перейра
7
Соса
12
Оби Микел
33
Омюр
9
Нвакаеме
81
Экубан
3-2-3-2
1
Баркас
22
Враньеш
6
Оиконому
22
Лопеш
19
Чигринский
2
Бакакис
20
Манталос
6
Галанопулос
8
Симойш
10
Ливайя
7
Оливейра
Остались в запасе
Трабзонспор
АЕК
10
Донис Авдияй
ЛВ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
16
Панайотис Цинтотас
ВР
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
10
Донис Авдияй
ЛВ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
9
Александр Серлот
ЦФ
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Трабзонспор - АЕК
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Новости команд
Все
Трабзонспор
АЕК
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 17:50
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 17:50
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Удручающая статистика Винисиуса в матче против команды Николича
5 ноября
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Беллингем обновил рекорд Касильяса в ЛЧ
5 ноября
3
Николич прокомментировал поражение АЕКа от «Реала»
5 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+