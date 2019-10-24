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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Трабзонспор - Краснодар
Трабзонспор - Краснодар: обзор матча 24 октября 2019
Трабзонспор
24.10.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 3 тур
0 : 2
Завершен
Краснодар
49'
М. Берг
90+2'
Т. Вилена
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Краснодар
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Т. Вилена
Пас отдал
Ари
Замена
А. Джанбаз
️️️️
Г. Кампи
83'
Желтая карточка
И. Фернандеш
78'
76'
Замена
Й. Гудни Фьолусон
️️️️
Р. Камболов
Замена
Д. Авдияй
️️️️
А. Пармак
72'
71'
Замена
Ари
️️️️
М. Берг
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
К. Ахмет Черекчи
68'
63'
Желтая карточка
К. Рамирес
62'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Д. Стоцкий
Желтая карточка
Х. Соса
54'
Желтая карточка
Ж. Перейра
50'
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Берг
31'
Желтая карточка
У. Спайич
29'
Желтая карточка
К. Ольссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
57
Филип Новак
ЛЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
9
Энтони Нвакаеме
ЛП
7
Хосе Соса
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
10
Ахмет Джанбаз
ЦФ
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
39
Ари
ЦФ
4-1-4-1
1
Чакир
57
Новак
37
Кампи
14
Фернандеш
27
Перейра
7
Соса
9
Нвакаеме
6
Пармак
22
Черекчи
7
Сари
9
Серлот
3-3-2-2
39
Сафонов
89
Стоцкий
14
Мартынович
25
Спайич
98
Петров
88
Камболов
2
Рамирес
52
Вилена
8
Ольссон
93
Сулейманов
33
Берг
6
Пармак
10
Авдияй
10
Авдияй
6
Пармак
22
Черекчи
21
Эрдоган
21
Эрдоган
22
Черекчи
37
Кампи
10
Джанбаз
10
Джанбаз
37
Кампи
88
Камболов
5
Фьолусон
5
Фьолусон
88
Камболов
89
Стоцкий
99
Фернандеш
99
Фернандеш
89
Стоцкий
33
Берг
39
Ари
39
Ари
33
Берг
Остались в запасе
Трабзонспор
Краснодар
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
Главный тренер
Юнал Караман
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Юнес Намли
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
Главный тренер
Сергей Матвеев
Остались в запасе
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Юнес Намли
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Сергей Матвеев
Статистика матча Трабзонспор - Краснодар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Харальд Лехнер
(Вена)
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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