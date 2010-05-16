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Матиас Алустица
Статистика
Матиас Алустица - статистика
Завершил карьеру
31 мая 1984 (42)
#21 | Нападающий
166 см | 60 кг
Аргентина
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Херес
12
1
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
1 : 1
16.05.2010
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Херес
3 : 2
08.05.2010
Сарагоса
1' - 56'
Испания. Примера, 36 тур
Валенсия
3 : 1
04.05.2010
Херес
82' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
3 : 1
24.04.2010
Херес
81' - 90'
90'
Испания. Примера, 33 тур
Херес
2 : 2
18.04.2010
Расинг
59' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
1 : 2
14.04.2010
Херес
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Херес
0 : 1
10.04.2010
Хетафе
67' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Спортинг
2 : 2
04.04.2010
Херес
73' - 90'
79'
Испания. Примера, 29 тур
Херес
3 : 0
28.03.2010
Вальядолид
78' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Херес
2 : 1
20.03.2010
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
2 : 0
14.03.2010
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Малага
2 : 4
07.03.2010
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Херес
1 : 1
28.02.2010
Эспаньол
67' - 90'
76'
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
2 : 1
20.02.2010
Херес
63' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Херес
0 : 3
13.02.2010
Реал
73' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетик
3 : 2
07.02.2010
Херес
83' - 90'
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