Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Патрик Херрманн - статистика

Завершил карьеру
12 февраля 1991 (35), Саарбрюкен
#7 | Нападающий
179 см | 70 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боруссия М
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Штутгарт
4 : 0
18.05.2024
Боруссия М
79' - 90'
89'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия М
1 : 1
11.05.2024
Айнтрахт
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
2 : 2
04.05.2024
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия М
0 : 0
28.04.2024
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
4 : 3
20.04.2024
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия М
1 : 2
13.04.2024
Боруссия Д
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
1 : 3
07.04.2024
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
0 : 3
30.03.2024
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хайденхайм
1 : 1
16.03.2024
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия М
3 : 3
09.03.2024
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Майнц
1 : 1
02.03.2024
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия М
5 : 2
24.02.2024
Бохум
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
17.02.2024
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
0 : 0
10.02.2024
Дармштадт
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия М
1 : 2
21.01.2024
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия М
3 : 1
14.01.2024
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
2 : 1
20.12.2023
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия М
2 : 2
15.12.2023
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
3 : 1
09.12.2023
Боруссия М
70' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
2 : 1
02.12.2023
Хоффенхайм
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия Д
4 : 2
25.11.2023
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия М
4 : 0
10.11.2023
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фрайбург
3 : 3
04.11.2023
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия М
2 : 1
28.10.2023
Хайденхайм
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
3 : 1
22.10.2023
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия М
2 : 2
06.10.2023
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
0 : 1
23.09.2023
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия М
0 : 3
26.08.2023
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
4 : 4
19.08.2023
Боруссия М
Был в запасе
Главные новости
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
5
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
2
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
00:37
1
Ташуев: «Я что, жертвоприношение, что ли?»
00:27
Канчельскис спрогнозировал, где ЦСКА закончит сезон РПЛ
00:15
3
Примера. «Барселона» добыла волевую победу над «Севильей» благодаря хет-трику Рафиньи
Вчера, 23:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+