Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия М
Аугсбург - Боруссия М: обзор матча 19 августа 2023
Аугсбург
19.08.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
4 : 4
Завершен
Боруссия М
29'
Э. Реджбечай
41'
М. Бауэр
45+7'
С. Михель (П)
76'
Р. Варгас
13'
К. Итакура
27'
Т. Чванчара
37'
Н. Н'Гуму
90+7'
Т. Чванчара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Боруссия М
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 4:4!
Т. Чванчара
Замена
Т. Брайтхаупт
️️️️
Н. Дорш
90'
+1
86'
Замена
И. Санчес
️️️️
Л. Нец
ГОЛ! 4:3!
Р. Варгас
Пас отдал
Ф. Тиц
76'
75'
Замена
Р. Хак
️️️️
А. Плеа
75'
Замена
М. Фридрих
️️️️
К. Итакура
Замена
Ф. Тиц
️️️️
С. Михель
71'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Э. Демирович
71'
Замена
Д. Бельо
️️️️
М. Бериша
58'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
С. Михель
45'
+7
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
ГОЛ! 2:3!
М. Бауэр
Пас отдал
Э. Демирович
41'
37'
ГОЛ! 1:3!
Н. Н'Гуму
Пас отдал
Й. Омлин
32'
Желтая карточка
Т. Чванчара
ГОЛ! 1:2!
Э. Реджбечай
Пас отдал
С. Михель
29'
27'
ГОЛ! 0:2!
Т. Чванчара
Пас отдал
Ю. Вайгль
Желтая карточка
Н. Дорш
23'
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Итакура
Пас отдал
Ф. Онора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
10
Мерт Кемюр
ЦП
18
Тим Брайтхаупт
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Дион Бельо
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Дамен
22
Педерсен
2
Удуохай
5
Бауэр
6
Дорш
7
Энгелс
37
Реджбечай
11
Варгас
9
Демирович
20
Бериша
11
Михель
4-1-1-2-2
1
Омлин
29
Скалли
6
Итакура
8
Вебер
25
Нец
5
Вайгль
10
Нойхаус
9
Онора
11
Н'Гуму
70
Чванчара
14
Плеа
6
Дорш
18
Брайтхаупт
18
Брайтхаупт
6
Дорш
9
Демирович
97
Йенсен
97
Йенсен
9
Демирович
20
Бериша
9
Бельо
9
Бельо
20
Бериша
11
Михель
9
Тиц
9
Тиц
11
Михель
6
Итакура
5
Фридрих
5
Фридрих
6
Итакура
25
Нец
21
Санчес
21
Санчес
25
Нец
14
Плеа
25
Хак
25
Хак
14
Плеа
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия М
40
Томаш Коубек
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
10
Мерт Кемюр
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Главный тренер
Энрико Маасен
1
Мориц Николас
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
21
Рокко Райц
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
10
Мерт Кемюр
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Остались в запасе
1
Мориц Николас
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
21
Рокко Райц
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Аугсбург - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Новости команд
Все
Аугсбург
Боруссия М
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+