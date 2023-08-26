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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Байер
Боруссия М - Байер: обзор матча 26 августа 2023
Боруссия М
26.08.2023, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 3
Завершен
Байер
18'
В. Бонифаци
45+6'
Д. Та
53'
В. Бонифаци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Байер
88'
Замена
Г. Пуэрта
️️️️
В. Бонифаци
81'
Замена
А. Гложек
️️️️
Й. Хофманн
81'
Замена
Й. Станишич
️️️️
О. Коссуну
Замена
И. Санчес
️️️️
Ф. Онора
79'
69'
Замена
Р. Андрих
️️️️
Э. Паласиос
69'
Замена
Артур
️️️️
Ж. Фримпонг
Замена
Р. Хак
️️️️
Н. Н'Гуму
67'
Замена
Р. Райц
️️️️
Ф. Нойхаус
67'
53'
ГОЛ! 0:3!
В. Бонифаци
Пас отдал
Ф. Вирц
45'
+6
ГОЛ! 0:2!
Д. Та
Пас отдал
Й. Хофманн
Желтая карточка
К. Итакура
45'
+5
45'
+4
Желтая карточка
Д. Та
45'
+3
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
Желтая карточка
Т. Чванчара
45'
+3
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Бонифаци
Пас отдал
А. Гримальдо
16'
Желтая карточка
В. Бонифаци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
26
Лукас Ульрих
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Омлин
8
Вебер
5
Фридрих
6
Итакура
29
Скалли
5
Вайгль
10
Нойхаус
11
Н'Гуму
9
Онора
14
Плеа
70
Чванчара
3-3-1-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
31
Коссуну
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
25
Паласиос
7
Хофманн
7
Вирц
22
Бонифаци
10
Нойхаус
21
Райц
21
Райц
10
Нойхаус
9
Онора
21
Санчес
21
Санчес
9
Онора
11
Н'Гуму
25
Хак
25
Хак
11
Н'Гуму
30
Фримпонг
13
Артур
13
Артур
30
Фримпонг
31
Коссуну
44
Станишич
44
Станишич
31
Коссуну
25
Паласиос
8
Андрих
8
Андрих
25
Паласиос
22
Бонифаци
15
Пуэрта
15
Пуэрта
22
Бонифаци
7
Хофманн
10
Гложек
10
Гложек
7
Хофманн
Остались в запасе
Боруссия М
Байер
1
Мориц Николас
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
26
Лукас Ульрих
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
32
Матей Коварж
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Мориц Николас
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
26
Лукас Ульрих
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Боруссия М - Байер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
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