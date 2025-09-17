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Дуглас Коста
Новости
Дуглас Коста - новости
Завершил карьеру
14 сентября 1990 (36)
#11 | Нападающий
170 см | 65 кг
Бразилия | Португалия
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Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
Суд разрешил арестовать экс-вингера «Баварии» и «Ювентуса»
2025.09.17 22:43
Известный бразильский футболист создал аккаунт на OnlyFans
2024.09.05 08:38
Караваев назвал сильнейшего футболиста, против которого играл
2024.02.11 15:43
Фото
33-летний Дуглас Коста подписал контракт с новым клубом
2024.01.28 18:01
1
Дуглас Коста посмотрел матч турецкой команды и отказался туда переходить
2024.01.22 12:47
1
Экс-вингер «Баварии» и «Ювентуса» ищет команду в Саудовской Аравии
2023.10.24 14:14
В Бразилии выдали ордер на арест экс-игрока «Баварии» и «Ювентуса» Дугласа Косты
2023.05.31 07:31
Экс-игрок «Юве» и «Баварии» Дуглас Коста зимой хотел переехать в Россию
2022.06.12 19:49
Фото
Дуглас Коста стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»
2022.02.10 20:20
Видео
«Лос-Анджелес Гэлакси» анонсировал переход Дугласа Косты
2022.02.09 14:59
Фото
Дуглас Коста вылетел в США для подписания контракта с «Гэлакси» (Фабрицио Романо)
2022.02.08 09:52
1
Дуглас Коста перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси» (Фабрицио Романо)
2022.02.03 20:53
1
Официально: Дуглас Коста вернется в «Гремио»
2021.05.21 22:57
Дуглас Коста может перейти в «Милан»
2021.01.29 13:51
«Ювентус» предложил «Манчестер Юнайтед» за Погба Рэмзи или Косту, но получил отказ
2021.01.03 12:58
9
Фото
Дуглас Коста и Чупо-Мотинг перешли в «Баварию»
2020.10.05 17:35
3
Чупо-Мотинг, Сарр и Коста проходят медосмотр перед переходом в «Баварию»
2020.10.05 15:24
Журналист Романо: Дуглас Коста вернется в «Баварию»
2020.10.05 00:27
Дуглас Коста может заменить Жоту в «Вулверхэмптоне»
2020.09.21 10:58
2
The Telegraph: Бэйл, Перишич и Коста – альтернативные варианты для «МЮ» на случай срыва перехода Санчо
2020.09.14 12:29
Дуглас Коста может перебраться в «МЮ»
2020.08.16 23:14
Пирло хочет продать из «Ювентуса» Игуаина, Хедиру и Дугласа Косту
2020.08.09 15:46
8
Пеле: «Роналду – пример современного спортсмена, который доказывает, что успеха добивается тот, кто предан своему делу»
2020.07.29 08:28
1
Дуглас Коста выиграл десятое чемпионство за последние 11 лет
2020.07.27 01:45
Le10Sport: «Барселона» предложила «ПСЖ», «Интеру» и «Ювентусу» обменять Гризманна на одного из их игроков
2020.07.02 20:58
12
«Ювентус» готов предложить Бернардески, Косту или Рабьо в обмен на Погба
2020.05.13 15:10
4
«Ювентус» обозначил «Манчестер Юнайтед» список из пяти игроков, любого из которых готов отдать за Погба
2020.04.26 12:27
6
Дуглас Коста: «Сокращение зарплаты было неизбежно. Мы понимали, что ситуация повлияет на наши доходы»
2020.03.29 12:49
Дуглас Коста выбыл на две-три недели из-за травмы бедра
2020.02.10 19:48
1
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3
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5
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