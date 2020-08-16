Дуглас Коста может перебраться в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Ювентуса» Дугласом Костой, пишет журналист Джанлука ди Марцио.
Туринский клуб запланировал перестройку команды, и бразилец один из кандидатов на продажу. «МЮ» полностью устраивают игровые качества Косты, но сомнения в трансфере вызывают его травматичность.
Контракт футболиста с «Ювентусом» истекает в 2022 году.
- В минувшем сезоне Серии А Коста отметился одним голом и пятью ассистами в 23 матчах.
- Его рыночная стоимость – 24 миллиона евро.
Источник: Сайт Джанлуки ди Марцио