Дуглас Коста может перебраться в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Ювентуса» Дугласом Костой, пишет журналист Джанлука ди Марцио.

Туринский клуб запланировал перестройку команды, и бразилец один из кандидатов на продажу. «МЮ» полностью устраивают игровые качества Косты, но сомнения в трансфере вызывают его травматичность.

Контракт футболиста с «Ювентусом» истекает в 2022 году.