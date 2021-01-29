Дуглас Коста может перейти в «Милан»

«Милан» интересуется нападающим Дугласом Костой, утверждает Tuttosport.

По информации источника, клуб изучает возможность подписания бразильца до закрытия зимнего трансферного окна.

Права на футболиста принадлежат «Ювентусу», но этот сезон он проводит в аренде в «Баварии».

Мюнхенцы на Косту не рассчитывают и не собираются его выкупать. Если же у 30-летнего игрока будет конкретное предложение сейчас, то клуб не будет препятствовать его уходу.