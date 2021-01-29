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    Дуглас Коста может перейти в «Милан»

    «Милан» интересуется нападающим Дугласом Костой, утверждает Tuttosport.

    По информации источника, клуб изучает возможность подписания бразильца до закрытия зимнего трансферного окна.

    Права на футболиста принадлежат «Ювентусу», но этот сезон он проводит в аренде в «Баварии».

    Мюнхенцы на Косту не рассчитывают и не собираются его выкупать. Если же у 30-летнего игрока будет конкретное предложение сейчас, то клуб не будет препятствовать его уходу.

    • Рыночная стоимость форварда – 20 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Коста забил один гол и сделал три ассиста в 17 матчах за «Баварию».

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    Источник: Tuttosport

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