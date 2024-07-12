Статистика по турнирам

Австралия. А-лига 2024/2025 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Суперкубок Южной Америки 2024 Кубок лиг Северной Америки 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2022 Бразилия. Серия А 2021 Германия. Бундеслига 2020/2021 Германия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Клубный чемпионат мира 2020 Лига чемпионов 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Суперкубок Италии 2019 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Суперкубок Италии 2018 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Кубок 2015/2016 Кубок Америки 2015 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Германии 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Лига чемпионов 2014/2015 Объединенный Суперкубок 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Украина. Кубок 2014/2015 Украина. Премьер-Лига 2014/2015 Copa del Sol 2013 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Украины 2013 Товарищеские матчи 2013 Турнир четырех 2013 Украина. Кубок 2013/2014 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Суперкубок Украины 2012 Товарищеские матчи 2012 Украина. Кубок 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Copa del Sol 2011 Кубок Дубая 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи 2011 Украина. Датагруп Кубок 2011/2012 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Украина. Суперкубок 2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок Украины 2010 Украина. Датагруп Кубок 2010/2011 Украина. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Украины 2009/2010