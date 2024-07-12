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Дуглас Коста
Статистика
Дуглас Коста - статистика
Завершил карьеру
14 сентября 1990 (36)
#11 | Нападающий
170 см | 65 кг
Бразилия | Португалия
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Бразилия. Серия А 2024
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Украина. Премьер-Лига 2013/2014
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Суперкубок Украины 2012
Товарищеские матчи 2012
Украина. Кубок 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
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Кубок Дубая 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи 2011
Украина. Датагруп Кубок 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Суперкубок 2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Украины 2010
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Украины 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Флуминенсе
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 16 тур
Крисиума
1 : 1
12.07.2024
Флуминенсе
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Форталеза
1 : 0
07.07.2024
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Флуминенсе
1 : 1
05.07.2024
Интернасьонал
64' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гремио
1 : 0
30.06.2024
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.06.2024
Витория
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Флуминенсе
0 : 1
23.06.2024
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Крузейро
2 : 0
20.06.2024
Флуминенсе
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Флуминенсе
1 : 2
16.06.2024
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого
1 : 0
12.06.2024
Флуминенсе
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Флуминенсе
1 : 1
02.06.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
2 : 2
04.05.2024
Атлетико Минейро
1' - 60'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
3 : 0
28.04.2024
Флуминенсе
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
2 : 1
20.04.2024
Васко да Гама
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
2 : 1
17.04.2024
Флуминенсе
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 2
14.04.2024
Брагантино
58' - 90'
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