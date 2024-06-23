Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Фламенго
Флуминенсе - Фламенго: обзор матча 23 июня 2024
Флуминенсе
23.06.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Фламенго
83'
Педро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Фламенго
90'
+4
Желтая карточка
Л. Перейра
Вторая желтая
Лима
90'
+1
Желтая карточка
Лима
90'
+1
83'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Педро
Желтая карточка
Д. Теранс
80'
80'
Замена
В. Уго
️️️️
Л. Ортис
Замена
Д. Теранс
️️️️
Гансо
76'
Замена
Калегари
️️️️
С. Хавьер
71'
69'
Замена
Аллан
️️️️
Л. Перейра
Замена
Кено
️️️️
Р. Аугусто
66'
Замена
Александер
️️️️
Г. Кано
66'
Замена
Т. Сантос
️️️️
Габриэл
65'
63'
Желтая карточка
Л. Ортис
46'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Д. Луис
Желтая карточка
Гансо
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Д. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
(К)
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
45
Лима
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
8
Жерсон
(К)
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Флуминенсе
27
Felipe Alves
ВР
4
Марлон
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
2
Калегари
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
5
Александер
ОП
80
Давид Теранс
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
35
Rayan
ЦП
7
Эвертон
ЦП
29
Аллан
ЦП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
99
Werton
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
3-4-1-2
1
Фабио
16
Барбоза
3
Карлос
2
Хавьер
18
Габриэл
8
Мартинелли
10
Гансо
7
Аугусто
45
Лима
14
Кано
9
Кеннеди
3-2-1-2-2
1
Росси
15
Бруно
4
Луис
3
Ортис
43
Уэсли
6
Айртон
8
Жерсон
99
Перейра
27
Энрике
9
Педро
7
Араухо
2
Хавьер
2
Калегари
2
Калегари
2
Хавьер
18
Габриэл
21
Сантос
21
Сантос
18
Габриэл
14
Кано
5
Александер
5
Александер
14
Кано
10
Гансо
80
Теранс
80
Теранс
10
Гансо
7
Аугусто
20
Кено
20
Кено
7
Аугусто
4
Луис
4
Перейра
4
Перейра
4
Луис
99
Перейра
29
Аллан
29
Аллан
99
Перейра
3
Ортис
30
Уго
30
Уго
3
Ортис
Остались в запасе
Флуминенсе
Фламенго
27
Felipe Alves
ВР
4
Марлон
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
35
Rayan
ЦП
7
Эвертон
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
99
Werton
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
4
Марлон
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
35
Rayan
ЦП
7
Эвертон
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
99
Werton
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Флуминенсе - Фламенго
3
1
3
Всего ударов по воротам
2
14
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
16
13
Офсайды
4
0
Количество передач
468
384
Сейвы
3
0
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
1
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.24
2.13
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Флуминенсе
Фламенго
Серия A: шансы «Коритибы» и «Фламенго» на победу в матче 37-го тура
11:07
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A: шансы «Коритибы» и «Фламенго» на победу в матче 37-го тура
11:07
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+