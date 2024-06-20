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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Флуминенсе
Крузейро - Флуминенсе: обзор матча 20 июня 2024
Крузейро
20.06.2024, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 10 тур
2 : 0
Завершен
Флуминенсе
41'
Вилльям (П)
90+3'
Вилльям
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Флуминенсе
ГОЛ! 2:0!
Вилльям
90'
+3
79'
Желтая карточка
Т. Сантос
77'
Замена
Д. Теранс
️️️️
Р. Аугусто
77'
Замена
Кено
️️️️
Д. Коста
Замена
А. Гомес
️️️️
Г. Верон
70'
63'
Замена
К. Элиас
️️️️
Г. Кано
46'
Замена
Габриэл
️️️️
Т. Сантос
Желтая карточка
Ф. Машадо
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Вилльям
41'
34'
Желтая карточка
Д. Барбоза
30'
Замена
Калегари
️️️️
Маркиньос
Желтая карточка
М. Перейра
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
23
Марлон
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
36
Филипе Машадо
ОП
16
Лукас Силва
(К)
ОП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Флуминенсе
1
Фабио
(К)
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
8
Мартинелли
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Маркиньос
ПВ
45
Лима
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Крузейро
77
Нерис
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
5
Japa
ЦП
7
Rafael Bilú
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
27
Felipe Alves
ВР
47
Rafael Monteiro
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
5
Александер
ОП
18
Габриэл
ЦП
80
Давид Теранс
АП
20
Кено
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
4-2-1-2-1
98
Пайшао
23
Марлон
27
Зе Ивалдо
43
Марсело
12
Вилльям
36
Машадо
16
Силва
17
Рамиро
10
Перейра
27
Верон
16
Роберт
2-1-2-3-2
1
Фабио
3
Карлос
16
Барбоза
21
Сантос
7
Аугусто
8
Мартинелли
45
Лима
11
Маркиньос
11
Коста
14
Кано
9
Кеннеди
27
Верон
11
Гомес
11
Гомес
27
Верон
11
Маркиньос
2
Калегари
2
Калегари
11
Маркиньос
21
Сантос
18
Габриэл
18
Габриэл
21
Сантос
7
Аугусто
80
Теранс
80
Теранс
7
Аугусто
11
Коста
20
Кено
20
Кено
11
Коста
14
Кано
9
Элиас
9
Элиас
14
Кано
Остались в запасе
Крузейро
Флуминенсе
77
Нерис
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
5
Japa
ЦП
7
Rafael Bilú
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
98
Витор Эудес
ВР
27
Felipe Alves
ВР
47
Rafael Monteiro
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
5
Александер
ОП
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
77
Нерис
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
5
Japa
ЦП
7
Rafael Bilú
ЦФ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
27
Felipe Alves
ВР
47
Rafael Monteiro
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
5
Александер
ОП
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Крузейро - Флуминенсе
2
2
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
16
11
Офсайды
3
0
Количество передач
320
628
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
89
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.89
0.39
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Крузейро
Флуминенсе
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
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6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
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