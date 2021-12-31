Дуглас Коста перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси» (Фабрицио Романо)

«Лос-Анджелес Гэлакси» договорился с нападающим «Ювентуса» Дугласом Костой.

31-летний футболист досрочно покинет «Гремио» и присоединится к американской команде на правах шестимесячной аренды.

После этого бразилец заключит с «Гэлакси» полноценный двухлетний контракт.

Коста планирует прилететь в Лос-Анджелес в воскресенье.

Рыночная стоимость вингера – 4 миллиона евро.

Помимо «Ювентуса», Коста выступал в Европе за «Шахтер» и «Баварию».

Официально: Дуглас Коста вернется в «Гремио»

Дуглас Коста может перейти в «Милан»

«Ювентус» предложил «Манчестер Юнайтед» за Погба Рэмзи или Косту, но получил отказ