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    Дуглас Коста перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси» (Фабрицио Романо)

    «Лос-Анджелес Гэлакси» договорился с нападающим «Ювентуса» Дугласом Костой.

    31-летний футболист досрочно покинет «Гремио» и присоединится к американской команде на правах шестимесячной аренды.

    После этого бразилец заключит с «Гэлакси» полноценный двухлетний контракт.

    Коста планирует прилететь в Лос-Анджелес в воскресенье.

    • Рыночная стоимость вингера – 4 миллиона евро.
    • Помимо «Ювентуса», Коста выступал в Европе за «Шахтер» и «Баварию».

    Официально: Дуглас Коста вернется в «Гремио»

    Дуглас Коста может перейти в «Милан»

    «Ювентус» предложил «Манчестер Юнайтед» за Погба Рэмзи или Косту, но получил отказ

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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