Дуглас Коста стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о переходе вингера Дугласа Косты.

Клуб МЛС арендовал 31-летнего футболиста на полгода.

По истечении срока аренды бразилец заключит с «Гэлакси» полноценный контракт до конца 2023 года.

Рыночная стоимость Косты – 4 миллиона евро.

В Европе он выступал за «Шахтер», «Баварию» и «Ювентус».

Последние полгода игрок провел в аренде в «Гремио».

«Лос-Анджелес Гэлакси» анонсировал переход Дугласа Косты

Дуглас Коста вылетел в США для подписания контракта с «Гэлакси» (Фабрицио Романо)

Дуглас Коста перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси» (Фабрицио Романо)