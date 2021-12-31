Дуглас Коста стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о переходе вингера Дугласа Косты.
Клуб МЛС арендовал 31-летнего футболиста на полгода.
По истечении срока аренды бразилец заключит с «Гэлакси» полноценный контракт до конца 2023 года.
- Рыночная стоимость Косты – 4 миллиона евро.
- В Европе он выступал за «Шахтер», «Баварию» и «Ювентус».
- Последние полгода игрок провел в аренде в «Гремио».
@douglascosta ishttps://t.co/dr8e8TqPaR pic.twitter.com/bNl1sUkqvG— LA Galaxy (@LAGalaxy) February 10, 2022
«Лос-Анджелес Гэлакси» анонсировал переход Дугласа Косты
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