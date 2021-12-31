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    Дуглас Коста стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о переходе вингера Дугласа Косты.

    Клуб МЛС арендовал 31-летнего футболиста на полгода.

    По истечении срока аренды бразилец заключит с «Гэлакси» полноценный контракт до конца 2023 года.

    • Рыночная стоимость Косты – 4 миллиона евро.
    • В Европе он выступал за «Шахтер», «Баварию» и «Ювентус».
    • Последние полгода игрок провел в аренде в «Гремио».

    «Лос-Анджелес Гэлакси» анонсировал переход Дугласа Косты

    Дуглас Коста вылетел в США для подписания контракта с «Гэлакси» (Фабрицио Романо)

    Дуглас Коста перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси» (Фабрицио Романо)

    Источник: сайт «Лос-Анджелес Гэлакси»

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