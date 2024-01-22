Дуглас Коста посмотрел матч турецкой команды и отказался туда переходить

У бывшего игрока «Баварии», «Ювентуса» Дугласа Косты было предложение от «Самсунспора».
Бразилец посмотрел матч команды с «Фенербахче» (1:1) и решил отказаться. Аргументация Дугласа была следующей.
«Мне еще нужно 20-25 дней, чтобы быть полностью готовым. Полностью, вероятно, буду готов только в марте. «Самсунспору» же нужен готовый игрок», – считает 33-летний Коста, чьи слова приводит журналист Ягыз Сабинсоглу в твиттере.
- Последним клубом Косты был «Лос-Анджелес Гэлакси».
- Дуглас без клуба с октября.
- «Самсунспор» идет в чемпионате Турции 14-м.