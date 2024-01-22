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    • Дуглас Коста посмотрел матч турецкой команды и отказался туда переходить

    Дуглас Коста посмотрел матч турецкой команды и отказался туда переходить

    У бывшего игрока «Баварии», «Ювентуса» Дугласа Косты было предложение от «Самсунспора».

    Бразилец посмотрел матч команды с «Фенербахче» (1:1) и решил отказаться. Аргументация Дугласа была следующей.

    «Мне еще нужно 20-25 дней, чтобы быть полностью готовым. Полностью, вероятно, буду готов только в марте. «Самсунспору» же нужен готовый игрок», – считает 33-летний Коста, чьи слова приводит журналист Ягыз Сабинсоглу в твиттере.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1705920580
    Зенит, хапни бабла из бюджета и купи Косту. Чего теряетесь и тормозите?..)))
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