Дуглас Коста посмотрел матч турецкой команды и отказался туда переходить

У бывшего игрока «Баварии», «Ювентуса» Дугласа Косты было предложение от «Самсунспора».

Бразилец посмотрел матч команды с «Фенербахче» (1:1) и решил отказаться. Аргументация Дугласа была следующей.

«Мне еще нужно 20-25 дней, чтобы быть полностью готовым. Полностью, вероятно, буду готов только в марте. «Самсунспору» же нужен готовый игрок», – считает 33-летний Коста, чьи слова приводит журналист Ягыз Сабинсоглу в твиттере.