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    Дуглас Коста: «Сокращение зарплаты было неизбежно. Мы понимали, что ситуация повлияет на наши доходы»

    Футболист «Ювентуса» Дуглас Коста прокомментировал соглашение с клубом о понижении зарплаты на время паузы в чемпионате в связи с пандемией коронавируса. Благодаря этой мере туринцы сэкономят порядка 90 миллионов евро.

    «Не знаю, когда нам скажут возвращаться в Италию. Мы тренируемся. Вопрос зарплаты непростой. Мы понимали, что ситуация повлияет на наши доходы. Это касается всех клубов. Сокращение зарплаты было неизбежно», – цитирует игрока Tuttosport.

    • Чемпионат Италии возобновится не раньше мая.
    • «Юве» лидирует в турнирной таблице Серии А.
    • Коста выступает в Турине с 2018 года.

    Источник: Tuttosport

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    29.03.2020 12:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      SuperNils 18 часов назад

      Давно было пора пересмотреть размеры их зарплат. Надеюсь, после эпидемии им обратно не поднимут оклады, а будут вкладывать эти деньги в медицину.

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