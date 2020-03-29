Дуглас Коста: «Сокращение зарплаты было неизбежно. Мы понимали, что ситуация повлияет на наши доходы»

Футболист «Ювентуса» Дуглас Коста прокомментировал соглашение с клубом о понижении зарплаты на время паузы в чемпионате в связи с пандемией коронавируса. Благодаря этой мере туринцы сэкономят порядка 90 миллионов евро.
«Не знаю, когда нам скажут возвращаться в Италию. Мы тренируемся. Вопрос зарплаты непростой. Мы понимали, что ситуация повлияет на наши доходы. Это касается всех клубов. Сокращение зарплаты было неизбежно», – цитирует игрока Tuttosport.
- Чемпионат Италии возобновится не раньше мая.
- «Юве» лидирует в турнирной таблице Серии А.
- Коста выступает в Турине с 2018 года.
Источник: Tuttosport