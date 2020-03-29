Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дуглас Коста: «Сокращение зарплаты было неизбежно. Мы понимали, что ситуация повлияет на наши доходы»

Дуглас Коста: «Сокращение зарплаты было неизбежно. Мы понимали, что ситуация повлияет на наши доходы»

29 марта 2020, 12:49

Футболист «Ювентуса» Дуглас Коста прокомментировал соглашение с клубом о понижении зарплаты на время паузы в чемпионате в связи с пандемией коронавируса. Благодаря этой мере туринцы сэкономят порядка 90 миллионов евро.

«Не знаю, когда нам скажут возвращаться в Италию. Мы тренируемся. Вопрос зарплаты непростой. Мы понимали, что ситуация повлияет на наши доходы. Это касается всех клубов. Сокращение зарплаты было неизбежно», – цитирует игрока Tuttosport.

  • Чемпионат Италии возобновится не раньше мая.
  • «Юве» лидирует в турнирной таблице Серии А.
  • Коста выступает в Турине с 2018 года.

Источник: Tuttosport
Италия. Серия А Бразилия. Серия А Ювентус Коста Дуглас
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+