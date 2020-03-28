«Ювентус» сообщил, что игроки клуба не будут получать зарплату четыре месяца

Ой, как жалко. Игроки Ювентуса лишний раз не смогут купить себе яхту, суперкар или коттедж. Как же игроки Ювентуса проживут без зарплаты 4 месяца с их-то аппетита и?
«Ювентус» на официальном сайте выступил с заявлением.
В нем сообщается, что клуб договорился с игроками и тренерским штабом на коллективное понижение заработной платы.
Команда не будет получать зарплату в марте, апреле, мае и июне 2020 года. По возобновлению сезона руководство туринцев увеличит игрокам заплату вдвое.
Договоренность позволит «Ювентусу» сэкономить около 90 миллионов евро.
- Чемпионат Италии возобновится не раньше мая.
- «Юве» лидирует в турнирной таблице Серии А.
Арустамян: «Буффон и Кьеллини убедили игроков «Ювентуса» пойти на понижение зарплаты»