Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ювентус» сообщил, что игроки клуба не будут получать зарплату четыре месяца

    «Ювентус» на официальном сайте выступил с заявлением.

    В нем сообщается, что клуб договорился с игроками и тренерским штабом на коллективное понижение заработной платы.

    Команда не будет получать зарплату в марте, апреле, мае и июне 2020 года. По возобновлению сезона руководство туринцев увеличит игрокам заплату вдвое.

    Договоренность позволит «Ювентусу» сэкономить около 90 миллионов евро.

    • Чемпионат Италии возобновится не раньше мая.
    • «Юве» лидирует в турнирной таблице Серии А.

    Арустамян: «Буффон и Кьеллини убедили игроков «Ювентуса» пойти на понижение зарплаты»

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.03.2020 23:10
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 29 марта 2020, 10:49

      Ой, как жалко. Игроки Ювентуса лишний раз не смогут купить себе яхту, суперкар или коттедж. Как же игроки Ювентуса проживут без зарплаты 4 месяца с их-то аппетита и?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 29 марта 2020, 08:15

      Ну?! Зенит, Спартак, Локомотив - ау?! Самое время присоединиться к народу!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 29 марта 2020, 02:14

      Молодцы!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11