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  • «Ювентус» сообщил, что игроки клуба не будут получать зарплату четыре месяца

«Ювентус» сообщил, что игроки клуба не будут получать зарплату четыре месяца

28 марта 2020, 23:10
6

«Ювентус» на официальном сайте выступил с заявлением.

В нем сообщается, что клуб договорился с игроками и тренерским штабом на коллективное понижение заработной платы.

Команда не будет получать зарплату в марте, апреле, мае и июне 2020 года. По возобновлению сезона руководство туринцев увеличит игрокам заплату вдвое.

Договоренность позволит «Ювентусу» сэкономить около 90 миллионов евро.

  • Чемпионат Италии возобновится не раньше мая.
  • «Юве» лидирует в турнирной таблице Серии А.

Арустамян: «Буффон и Кьеллини убедили игроков «Ювентуса» пойти на понижение зарплаты»

Источник: Официальный сайт «Ювентуса»
Италия. Серия А Ювентус
Комментарии (6)
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Hektor 84
1585437257
Молодцы!
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житель СПб
1585458929
Ну?! Зенит, Спартак, Локомотив - ау?! Самое время присоединиться к народу!
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BRO_football
1585468195
Ой, как жалко. Игроки Ювентуса лишний раз не смогут купить себе яхту, суперкар или коттедж. Как же игроки Ювентуса проживут без зарплаты 4 месяца с их-то аппетита и?
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