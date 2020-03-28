«Ювентус» сообщил, что игроки клуба не будут получать зарплату четыре месяца

«Ювентус» на официальном сайте выступил с заявлением.

В нем сообщается, что клуб договорился с игроками и тренерским штабом на коллективное понижение заработной платы.

Команда не будет получать зарплату в марте, апреле, мае и июне 2020 года. По возобновлению сезона руководство туринцев увеличит игрокам заплату вдвое.

Договоренность позволит «Ювентусу» сэкономить около 90 миллионов евро.

Чемпионат Италии возобновится не раньше мая.

«Юве» лидирует в турнирной таблице Серии А.

Арустамян: «Буффон и Кьеллини убедили игроков «Ювентуса» пойти на понижение зарплаты»