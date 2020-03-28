Арустамян: «Буффон и Кьеллини убедили игроков «Ювентуса» пойти на понижение зарплаты»

«Ювентус» согласовал с футболистами понижение зарплаты на ближайшие четыре месяца, информирует спортивный журналист Нобель Арустамян. Клуб сэкономит благодаря этой договоренности порядка 90 миллионов евро.

«Большое событие для футбола в эпоху короновируса. Важно, что посредниками с футболистами стали два ветерана (или как говорят в Италии сенаторы) Джанлуиджи Буффон и Джорджо Кьеллини. Именно они убедили всю команду пойти на снижение зарплаты ради клуба», – написал Арустамян.