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  • Арустамян: «Буффон и Кьеллини убедили игроков «Ювентуса» пойти на понижение зарплаты»

Арустамян: «Буффон и Кьеллини убедили игроков «Ювентуса» пойти на понижение зарплаты»

28 марта 2020, 22:06

«Ювентус» согласовал с футболистами понижение зарплаты на ближайшие четыре месяца, информирует спортивный журналист Нобель Арустамян. Клуб сэкономит благодаря этой договоренности порядка 90 миллионов евро.

«Большое событие для футбола в эпоху короновируса. Важно, что посредниками с футболистами стали два ветерана (или как говорят в Италии сенаторы) Джанлуиджи Буффон и Джорджо Кьеллини. Именно они убедили всю команду пойти на снижение зарплаты ради клуба», – написал Арустамян.

  • «Ювентус» лидирует в Серии А.
  • Сезон Серии А не возобновится раньше мая.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 27000 человек.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Италия. Серия А Ювентус Арустамян Нобель
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