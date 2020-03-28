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    Арустамян: «Буффон и Кьеллини убедили игроков «Ювентуса» пойти на понижение зарплаты»

    «Ювентус» согласовал с футболистами понижение зарплаты на ближайшие четыре месяца, информирует спортивный журналист Нобель Арустамян. Клуб сэкономит благодаря этой договоренности порядка 90 миллионов евро.

    «Большое событие для футбола в эпоху короновируса. Важно, что посредниками с футболистами стали два ветерана (или как говорят в Италии сенаторы) Джанлуиджи Буффон и Джорджо Кьеллини. Именно они убедили всю команду пойти на снижение зарплаты ради клуба», – написал Арустамян.

    • «Ювентус» лидирует в Серии А.
    • Сезон Серии А не возобновится раньше мая.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 27000 человек.

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    28.03.2020 22:06
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