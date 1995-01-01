«Ювентус» предложил «Манчестер Юнайтед» за Погба Рэмзи или Косту, но получил отказ

«Ювентус» хочет вернуть полузащитника Поля Погба. Туринцы предложили «Манчестер Юнайтед» двух своих футболистов (на выбор) в качестве части сделки.

Речь идет о Дугласе Косте и Аароне Рэмзи. Ни одного из них манчестерцы включать в сделку не захотели, пишет Transfer News Live со ссылкой на итальянский Calciomercato.