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    «Ювентус» предложил «Манчестер Юнайтед» за Погба Рэмзи или Косту, но получил отказ

    «Ювентус» хочет вернуть полузащитника Поля Погба. Туринцы предложили «Манчестер Юнайтед» двух своих футболистов (на выбор) в качестве части сделки.

    Речь идет о Дугласе Косте и Аароне Рэмзи. Ни одного из них манчестерцы включать в сделку не захотели, пишет Transfer News Live со ссылкой на итальянский Calciomercato.

    • «Манчестер Юнайтед» рассчитывает продать Погба летом.
    • С 2012 по 2016 год француз играл за «Ювентус».
    • Погба – чемпион мира 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Transfer News Live

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4700

      dinar7777dinar 52 секунды назад

      еще бы то !! погба сейчас важное звено в центре поля для мю !! и явно лучше гавна типо рэмзи или косты.

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      Рейтинг: +1800

      Dizayner 1 час назад

      походу Пирло знает то чего не знаем мы, а именно как из бревна Погба сделать норм игрока

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      Рейтинг: +4700

      dinar7777dinar > Dizayner 4 секунды назад

      молодой человек погба работает в центре поля дай бог любому ! если ты не смотришь матчи мю то ты это явно не знаешь. если бы ювентус смог бы купить погбу то в центре поля ювентус усилился бы очень сильно.

      0
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      Рейтинг: +11049

      Skull_Boy 3 часа назад

      Ну прямо равноценный обмен один хлам краше другого

      1
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      Рейтинг: -646

      СуперПАВ9 > Skull_Boy 2 часа назад

      Слейся уже говноэксперт

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