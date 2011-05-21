|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|17
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2011
|1' -7'
|Томь (Томск)
|0:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|4'
|20.08.2011
|72' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Томь (Томск)
|13.08.2011
|46' -90'
|Томь (Томск)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|26.06.2011
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:3
|Волга (Нижний Новгород)
|89'
|22.06.2011
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|18.06.2011
|1' -46'
|Динамо (Москва)
|3:0
|Томь (Томск)
|13'
|14.06.2011
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Спартак (Москва)
|10.06.2011
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:2
|Локомотив (Москва)
|27.05.2011
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|4:1
|Томь (Томск)
|21.05.2011
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|07.05.2011
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|01.05.2011
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:2
|Томь (Томск)
|24.04.2011
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|18.04.2011
|1' -46'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:2
|Томь (Томск)
|11.04.2011
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|Анжи (Махачкала)
|04.04.2011
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:0
|Томь (Томск)
|10'
|20.03.2011
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|14.03.2011
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:0
|Томь (Томск)