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    Ким Нам Иль - статистика

    Полузащитник
    Имя Нам Иль
    Фамилия Ким
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 марта 1977 (45 лет)
    Рост 182
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 17 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2011 1' -7' Томь (Томск) 0:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    4'
    20.08.2011 72' -90' ЦСКА (Москва) 3:0 Томь (Томск)
    13.08.2011 46' -90' Томь (Томск) 0:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    26.06.2011 1' -90' Томь (Томск) 0:3 Волга (Нижний Новгород)
    89'
    22.06.2011 Был в запасе Томь (Томск) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    18.06.2011 1' -46' Динамо (Москва) 3:0 Томь (Томск)
    13'
    14.06.2011 1' -90' Томь (Томск) 1:1 Спартак (Москва)
    10.06.2011 1' -90' Томь (Томск) 2:2 Локомотив (Москва)
    27.05.2011 1' -90' Рубин (Казань) 4:1 Томь (Томск)
    21.05.2011 1' -90' Томь (Томск) 2:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    07.05.2011 1' -90' Томь (Томск) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    01.05.2011 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 1:2 Томь (Томск)
    24.04.2011 1' -90' Томь (Томск) 1:1 ЦСКА (Москва)
    18.04.2011 1' -46' Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:2 Томь (Томск)
    11.04.2011 1' -90' Томь (Томск) 0:0 Анжи (Махачкала)
    04.04.2011 1' -90' Ахмат (Грозный) 2:0 Томь (Томск)
    10'
    20.03.2011 1' -90' Томь (Томск) 0:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    14.03.2011 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:0 Томь (Томск)
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