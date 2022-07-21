Адам Салаи - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Салаи
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|193
|Вес
|87
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Салаи
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|193
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2022
|Был в запасе
|Жальгирис (Вильнюс)
|0:1
|Базель (Базель)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|3:1
|Пюник (Ереван)
|25.08.2022
|65' -90'
|Базель (Базель)
|2:0
|ЦСКА (София)
|18.08.2022
|80' -90'
|ЦСКА (София)
|1:0
|Базель (Базель)
|11.08.2022
|108' -90'
|Базель (Базель)
|2:1
(3:1)п
|Брондбю (Бреннбю)
|04.08.2022
|83' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Базель (Базель)
|28.07.2022
|1' -90'
|Крузейдерс (Белфаст)
|1:1
|Базель (Базель)
|86'
|21.07.2022
|1' -67'
|Базель (Базель)
|2:0
|Крузейдерс (Белфаст)
|48'