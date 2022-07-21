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    Адам Салаи - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Адам
    Фамилия Салаи
    Команда Базель
    Состав Основной
    Родной город Будапешт
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 декабря 1987 (35 лет)
    Рост 193
    Вес 87
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Базель 6 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.09.2022 Был в запасе Жальгирис (Вильнюс) 0:1 Базель (Базель)
    08.09.2022 Был в запасе Базель (Базель) 3:1 Пюник (Ереван)
    25.08.2022 65' -90' Базель (Базель) 2:0 ЦСКА (София)
    18.08.2022 80' -90' ЦСКА (София) 1:0 Базель (Базель)
    11.08.2022 108' -90' Базель (Базель) 2:1
    (3:1)п    		 Брондбю (Бреннбю)
    04.08.2022 83' -90' Брондбю (Бреннбю) 1:0 Базель (Базель)
    28.07.2022 1' -90' Крузейдерс (Белфаст) 1:1 Базель (Базель)
    86'
    21.07.2022 1' -67' Базель (Базель) 2:0 Крузейдерс (Белфаст)
    48'
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