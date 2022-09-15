Статистика по турнирам

Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Швейцария. Суперлига 2022/2023 Германия. Бундеслига 2021/2022 Германия. Кубок 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Швейцария. Суперлига 2021/2022 Германия. Бундеслига 2020/2021 Германия. Кубок 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Германия. Бундеслига 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Германия. Бундеслига 2018/2019 Германия. Кубок 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Германия. Бундеслига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010