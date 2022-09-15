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Адам Салаи
Статистика
Адам Салаи - статистика
Завершил карьеру
9 декабря 1987 (38), Будапешт
#11 | Нападающий
193 см | 87 кг
Венгрия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Базель
6
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 тур
Жальгирис
0 : 1
15.09.2022
Базель
Был в запасе
Лига конференций, 1 тур
Базель
3 : 1
08.09.2022
Пюник
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Базель
2 : 0
25.08.2022
ЦСКА София
65' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
ЦСКА София
1 : 0
18.08.2022
Базель
80' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Базель
2 : 1
11.08.2022
Брондбю
108' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Брондбю
1 : 0
04.08.2022
Базель
83' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Крузейдерс
1 : 1
28.07.2022
Базель
1' - 90'
86'
Лига конференций, 2 раунд
Базель
2 : 0
21.07.2022
Крузейдерс
1' - 67'
48'
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