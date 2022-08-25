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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Базель - ЦСКА София
Базель - ЦСКА София: обзор матча 25 августа 2022
Базель
25.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
ЦСКА София
66'
Ф. Фрай
84'
М. Ланг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Базель - ЦСКА София
Желтая карточка
А. Пельмар
90'
+3
87'
Замена
С. Шопов
️️️️
Д. Линдсет
86'
Замена
Д. Назон
️️️️
L. Tufegdžić
Замена
С. Лопес
️️️️
М. Ланг
86'
ГОЛ! 2:0!
М. Ланг
Пас отдал
Д. Малес
84'
73'
Замена
Жеферсон
️️️️
А. Юга
Замена
Д. Малес
️️️️
А. Зекири
73'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фрай
Пас отдал
Д. Ндой
66'
Замена
А. Салаи
️️️️
Л. Миллар
65'
57'
Желтая карточка
Д. Бамба
Желтая карточка
В. Бюргер
53'
53'
Желтая карточка
Т. Вион
49'
Желтая карточка
Г. Бусатто
45'
+2
Желтая карточка
Х. Петров
4'
Желтая карточка
Ю. Маттей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
2
Menno Koch
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
32
Lazar Tufegdžić
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Базель
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
47
Сайфаллах Лтайеф
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
31
Aleks Bozhev
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
3
Жеферсон
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
5
Yoan Baurenski
ЦП
11
Станислав Шопов
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
28
Brayan Moreno
ЦФ
4-2-2-2
1
Хитц
3
Комас
4
Нуху
3
Пельмар
5
Ланг
18
Бюргер
20
Фрай
17
Миллар
14
Ндой
11
Амдуни
9
Зекири
4-5-1
1
Бусатто
2
Маттей
2
6
Петров
19
Турицов
15
Вион
10
Линдсет
31
22
Юга
32
99
Бамба
5
Ланг
18
Лопес
18
Лопес
5
Ланг
17
Миллар
11
Салаи
11
Салаи
17
Миллар
9
Зекири
19
Малес
19
Малес
9
Зекири
22
Юга
3
Жеферсон
3
Жеферсон
22
Юга
10
Линдсет
11
Шопов
11
Шопов
10
Линдсет
32
9
Назон
9
Назон
32
Остались в запасе
Базель
ЦСКА София
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
25
Димитар Евтимов
ВР
31
Aleks Bozhev
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
5
Yoan Baurenski
ЦП
26
Калоян Крастев
ЦФ
28
Brayan Moreno
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Остались в запасе
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
31
Aleks Bozhev
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
5
Yoan Baurenski
ЦП
26
Калоян Крастев
ЦФ
28
Brayan Moreno
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Главный тренер
Стойчо Младенов
Статистика матча Базель - ЦСКА София
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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