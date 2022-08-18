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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЦСКА София - Базель
ЦСКА София - Базель: обзор матча 18 августа 2022
ЦСКА София
18.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Базель
70'
С. Лопес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЦСКА София - Базель
85'
Желтая карточка
С. Лопес
Замена
Жеферсон
️️️️
Т. Вион
83'
Желтая карточка
Т. Вион
82'
81'
Желтая карточка
А. Диуф
80'
Замена
А. Салаи
️️️️
В. Бюргер
Желтая карточка
И. Турицов
73'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Лопес
70'
Замена
L. Tufegdžić
️️️️
Г. Йомов
68'
23'
Желтая карточка
К. Нуху
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
2
Menno Koch
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
22
Амос Юга
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
30
Георги Йомов
ЦФ
28
Brayan Moreno
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
31
Aleks Bozhev
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
3
Жеферсон
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
32
Lazar Tufegdžić
ЦП
5
Yoan Baurenski
ЦП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
36
Radoslav Zhivkov
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
Базель
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
47
Сайфаллах Лтайеф
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-4-2
1
Бусатто
19
Турицов
2
6
Петров
2
Маттей
22
Юга
10
Линдсет
31
15
Вион
28
30
Йомов
4-3-2-1
1
Хитц
4
Нуху
3
Комас
3
Пельмар
18
Лопес
17
Диуф
18
Бюргер
20
Фрай
14
Ндой
17
Миллар
11
Амдуни
15
Вион
3
Жеферсон
3
Жеферсон
15
Вион
30
Йомов
32
32
30
Йомов
18
Бюргер
11
Салаи
11
Салаи
18
Бюргер
Остались в запасе
ЦСКА София
Базель
25
Димитар Евтимов
ВР
31
Aleks Bozhev
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
5
Yoan Baurenski
ЦП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
36
Radoslav Zhivkov
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
47
Сайфаллах Лтайеф
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
31
Aleks Bozhev
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
5
Yoan Baurenski
ЦП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
36
Radoslav Zhivkov
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
Остались в запасе
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
47
Сайфаллах Лтайеф
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Главный тренер
Алекс Фрай
Статистика матча ЦСКА София - Базель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
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