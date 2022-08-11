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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Базель - Брондбю
Базель - Брондбю: обзор матча 11 августа 2022
Базель
11.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 3 : 1
Завершен
Брондбю
40'
Ф. Фрай (П)
45+5'
А. Зекири
45+1'
М. Квистгарден
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Базель - Брондбю
119'
Желтая карточка
Д. Белл
113'
Желтая карточка
М. Греве
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Зекири
108'
Желтая карточка
А. Зекири
107'
Замена
Н. Джига
️️️️
А. Комас
103'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
Ф. Фрай
91'
Замена
С. Лопес
️️️️
М. Ланг
91'
88'
Желтая карточка
Y. Salech
Желтая карточка
А. Пельмар
81'
74'
Замена
М. Греве
️️️️
А. Слимане
74'
Замена
Y. Salech
️️️️
М. Квистгарден
Замена
А. Диуф
️️️️
В. Бюргер
74'
64'
Желтая карточка
С. Ростед
Желтая карточка
В. Бюргер
63'
52'
Замена
М. Дивкович
️️️️
С. Хедлунд
46'
Замена
П. Бьюр
️️️️
К. Каппис
ГОЛ! 2:1!
А. Зекири
Пас отдал
Л. Миллар
45'
+5
Желтая карточка
М. Хитц
45'
+2
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Квистгарден
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Фрай
40'
Желтая карточка
К. Нуху
21'
21'
Желтая карточка
М. Квистгарден
12'
Желтая карточка
К. Каппис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
47
Сайфаллах Лтайеф
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
37
Christian Friedrich
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
39
Marinus Larsen
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
19
Bertram Kvist
ЦП
17
Матиас Греве
АП
9
Yousef Salech
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
35
Valdemar Kwasniak
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
4-2-2-2
1
Хитц
3
Комас
4
Нуху
3
Пельмар
5
Ланг
18
Бюргер
20
Фрай
17
Миллар
14
Ндой
9
Зекири
11
Амдуни
4-3-3
1
Хермансен
28
Себулонсен
5
Тшиемб
15
Риверос
24
Ростед
12
Каппис
20
Слимане
5
Радошевич
15
Хедлунд
30
Квистгарден
8
Белл
20
Фрай
3
Каттербах
3
Каттербах
20
Фрай
5
Ланг
18
Лопес
18
Лопес
5
Ланг
3
Комас
34
Джига
34
Джига
3
Комас
18
Бюргер
17
Диуф
17
Диуф
18
Бюргер
9
Зекири
11
Салаи
11
Салаи
9
Зекири
12
Каппис
21
Бьюр
21
Бьюр
12
Каппис
20
Слимане
17
Греве
17
Греве
20
Слимане
30
Квистгарден
9
9
30
Квистгарден
15
Хедлунд
24
Дивкович
24
Дивкович
15
Хедлунд
Остались в запасе
Базель
Брондбю
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
47
Сайфаллах Лтайеф
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
37
Christian Friedrich
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
39
Marinus Larsen
ЦП
19
Bertram Kvist
ЦП
35
Valdemar Kwasniak
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
47
Сайфаллах Лтайеф
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
37
Christian Friedrich
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
39
Marinus Larsen
ЦП
19
Bertram Kvist
ЦП
35
Valdemar Kwasniak
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Базель - Брондбю
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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