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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Брондбю - Базель
Брондбю - Базель: обзор матча 04 августа 2022
Брондбю
04.08.2022, четверг, 21:30
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Базель
74'
М. Дивкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Базель
90'
Желтая карточка
В. Бюргер
Желтая карточка
Д. Белл
86'
83'
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Диуф
83'
Замена
С. Лопес
️️️️
М. Ланг
ГОЛ! 1:0!
М. Дивкович
Пас отдал
С. Хедлунд
74'
Замена
М. Дивкович
️️️️
М. Квистгарден
69'
69'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Л. Миллар
Желтая карточка
Й. Радошевич
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
50
Lucas Ziegler
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
37
Christian Friedrich
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
39
Marinus Larsen
ЦП
17
Матиас Греве
АП
29
Оскар Швартау
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
35
Valdemar Kwasniak
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
47
Сайфаллах Лтайеф
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
4-3-3
1
Хермансен
15
Риверос
5
Тшиемб
5
Хеггхейм
28
Себулонсен
12
Каппис
20
Слимане
5
Радошевич
15
Хедлунд
30
Квистгарден
8
Белл
4-3-2-1
1
Хитц
5
Ланг
4
Нуху
3
Комас
3
Каттербах
20
Фрай
17
Диуф
18
Бюргер
14
Ндой
17
Миллар
11
Амдуни
30
Квистгарден
24
Дивкович
24
Дивкович
30
Квистгарден
5
Ланг
18
Лопес
18
Лопес
5
Ланг
17
Диуф
11
Салаи
11
Салаи
17
Диуф
17
Миллар
47
Лтайеф
47
Лтайеф
17
Миллар
Остались в запасе
Брондбю
Базель
30
Томас Миккельсен
ВР
50
Lucas Ziegler
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
37
Christian Friedrich
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
39
Marinus Larsen
ЦП
17
Матиас Греве
АП
29
Оскар Швартау
ЦФ
35
Valdemar Kwasniak
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
50
Lucas Ziegler
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
37
Christian Friedrich
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
39
Marinus Larsen
ЦП
17
Матиас Греве
АП
29
Оскар Швартау
ЦФ
35
Valdemar Kwasniak
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Алекс Фрай
Статистика матча Брондбю - Базель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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