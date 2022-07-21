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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Базель - Крузейдерс
Базель - Крузейдерс: обзор матча 21 июля 2022
Базель
21.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Крузейдерс
38'
Д. Ндой
48'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Базель - Крузейдерс
Замена
Т. Туши
️️️️
С. Лтайеф
81'
Замена
Д. Малес
️️️️
А. Комас
77'
76'
Замена
J. McMurray
️️️️
R. Clarke
75'
Замена
R. Weir
️️️️
J. Winchester
Замена
Л. Миллар
️️️️
А. Салаи
67'
ГОЛ! 2:0!
А. Салаи
Пас отдал
Ф. Фрай
48'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ндой
38'
Вторая желтая
Т. Джака
33'
Желтая карточка
Т. Джака
32'
22'
Желтая карточка
П. Хитли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
47
Сайфаллах Лтайеф
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Крузейдерс
33
Jonathan Tuffey
ВР
2
Billy Joe Burns
ЦЗ
20
Daniel Larmour
ЦЗ
19
Jude Winchester
ЦП
14
Jordan Forsythe
ЦП
7
Philip Lowry
ЦП
8
Ben Kennedy
ЦП
15
Jarlath O'Rourke
ЦП
22
Пол Хитли
ЦФ
7
Ross Clarke
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
24
Тициан Туши
ЦФ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Крузейдерс
36
McKenzie Pauley
ВР
23
Rory McKeown
ЦЗ
6
Robbie Weir
ЦП
9
Adam Lecky
ЦП
24
Joshua Robinson
ЦФ
7
Dean Ebbe
ЦФ
18
Jordan Owens
ЦФ
27
Jonathan McMurray
ЦФ
43
Lewis Barr
ЦФ
3-3-1-3
1
Хитц
18
Лопес
3
Комас
3
Пельмар
20
Фрай
34
Джака
18
Бюргер
14
Ндой
72
47
Лтайеф
11
Салаи
2-5-2
33
2
20
19
7
8
15
14
7
22
Хитли
11
Салаи
17
Миллар
17
Миллар
11
Салаи
47
Лтайеф
24
Туши
24
Туши
47
Лтайеф
3
Комас
19
Малес
19
Малес
3
Комас
19
6
6
19
7
27
27
7
Остались в запасе
Базель
Крузейдерс
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
36
McKenzie Pauley
ВР
23
Rory McKeown
ЦЗ
9
Adam Lecky
ЦП
24
Joshua Robinson
ЦФ
7
Dean Ebbe
ЦФ
18
Jordan Owens
ЦФ
43
Lewis Barr
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Остались в запасе
36
McKenzie Pauley
ВР
23
Rory McKeown
ЦЗ
9
Adam Lecky
ЦП
24
Joshua Robinson
ЦФ
7
Dean Ebbe
ЦФ
18
Jordan Owens
ЦФ
43
Lewis Barr
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Базель - Крузейдерс
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Данганнон Свифтс
3 : 1
21.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Каррик Рейнджерс
1 : 1
13.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Бангор
1 : 0
07.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Лимавади Юнайтед
1 : 4
31.10.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Крузейдерс
0 : 5
24.10.2026
Колрейн
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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